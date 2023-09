Lutto nel mondo del calcio, incidente fatale: l’Italia piange il giovane calciatore

È stato fatale l’incidente, il mondo del calcio è in lutto e piange l’Italia intera per la scomparsa del giovane calciatore.

Una terribile notizia quella arrivata quest’oggi, stando a quella che è la news arrivata e che ha presto fatto il giro del web.

Si tratta di un difensore di soli 22 anni, cresciuto calcisticamente a Catania con primi passi importanti verso il mondo del professionismo. Diversi club in Italia si sono stretti attorno al dolore del suo club e della sua famiglia, a seguito di un brutto incidente che gli è costato la vita.

Lutto nel mondo del calcio: aveva solo 22 anni

Il mondo del calcio è in lutto, l’Italia piange la scomparsa di Manuel Puglisi, giovane calciatore che a soli 22 anni è morto.

Nel corso di questa mattinata erano giunte alcune notizie in merito all’incidente, con le sue condizioni che erano critiche quando, in sella alla sua moto, ha perso il controllo alla guida.

Aveva solo 22 anni il difensore ex Paternò, club che con un messaggio, ha annunciato la morte di Manuel Puglisi. Nato a Catania e morto nell’incidente a San Cristoforo, è scomparso oggi. Anche il Catania ha lasciato un messaggio di cordoglio, per la perdita di Puglisi.

Il calcio italiano è in lutto: cosa è successo a Manuel Puglisi

Grave incidente in moto per Manuel Puglisi, giovane giocatore che aveva solo 22 anni. Questa mattina l’incidente, precisamente all’alba nel quartiere di San Cristoforo. Si trovava in sella di una moto di grossa cilindrata e avrebbe perso il controllo. Malgrado i soccorsi, con un pronto intervento per il ragazzo, niente si è potuto fare. Incidente fatale e vita stroncata, con il calcio italiano e siciliano sotto shock. Ha vestito le maglie di Paternò e Biancavilla, oltre a quella del Catania e del Messina.

Catania e Paternò, i messaggi di cordoglio per Puglisi

La famiglia e i suoi ex club piangono la scomparsa di Manuel Puglisi, così come tutto il mondo del calcio. Anche la redazione di Stopandgoal si stringe attorno al dolore della sua famiglia e dei suoi cari, ecco il messaggio di cordoglio da parte del Paternò: “Ciao Manuel, vorremmo ricordarti così – in foto l’immagine di un gol realizzato, ndr –. Una tragedia che ha svegliato il Paternò Calcio con una prematura scomparsa terribile, il nostro Manuel, calciatore delle stagioni precedenti. Il Paternò Calcio, incredulo, si stringe attorno al dolore della famiglia. Ciao Manu, ti abbracciamo tutti”.

Anche il Catania ha lasciato un messaggio per Puglisi, tra le altre: “Il mondo del calcio in Sicilia piange oggi la perdita di Manuel Puglisi, giovane giocatore cresciuto da noi. Abbracciamo idealmente la famiglia Puglisi, esprimendo sincero cordoglio”.