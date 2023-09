Prenotato dal Bologna: il Milan chiude il colpo per il 2024

Il Milan continua a lavorare sotto traccia sul fronte calciomercato per rinforzare la squadra rossonera: colpo ‘prenotato’ in casa Bologna

Perdere contro questa Inter di Inzaghi è più che possibile, ma ogni sconfitta può avere un sapore differente. A maggior ragione se si tratta di un derby estremamente sentito in una piazza importante. Il Milan è uscito molto male da San Siro lo scorso sabato, dopo una prestazione nettamente al di sotto delle aspettative.

Mister Stefano Pioli ha preferito non scusarsi con il popolo milanista, nonostante il risultato da dimenticare. Per giunta è da un paio di anni che la compagine rossonera si rende protagonista in negativo di derby tutt’altro che piacevoli. L’Inter è diventata la bestia nera del ‘Diavolo’, che ora deve necessariamente ridimensionarsi.

Al momento la ‘Beneamata’ ha evidentemente qualcosa in più rispetto a tutti gli altri ed è la candidata numero uno alla conquista del principale titolo nazionale. Il Milan avrà comunque modo di rifarsi nelle settimane a venire, anche in Champions League. Ma sicuramente a livello di rosa mancherebbero un paio di pedine importanti per colmare il gap con la truppa di Inzaghi. Intanto, servirebbe aggiungere al gruppo un difensore titolare.

La retroguardia, infatti, rappresenta l’unico reparto non rinforzato dalla società meneghina durante l’estate. Poi c’è sempre la questione relativa al centravanti. Olivier Giroud non può più reggere il peso dell’attacco per un’intera stagione.

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano all’affare col Bologna

È rimasta, dunque, la necessità di prendere un centravanti forte e in grado di alternarsi senza problemi col bomber francese, il quale tra pochi giorni raggiungerà la soglia dei 37 anni di età. A meno di un’improbabile esplosione di Luka Jovic all’interno del rettangolo verde di gioco, il Milan tornerà alla carica per appropriarsi del cartellino di una punta potenzialmente titolare.

Già a gennaio? Forse, ma è più probabile che ai piani alti il discorso si riapra concretamente nell’estate del 2024. In tal senso, attenzione alla pista che porta al nome di un calciatore in Serie A. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Joshua Zirkzee del Bologna.

L’ex Bayern Monaco è un talento davvero interessante: ha segnato due gol in cinque partite tra campionato e Coppa Italia. Potrebbe rivelarsi una sorpresa nei mesi a venire, non a caso i rossoneri avrebbero già puntato il mirino su di lui. Si tratta di un classe 2001 (22 anni compiuti lo scorso 22 maggio), perciò sarebbe perfetto per il progetto del club lombardo.

Il contratto è in scadenza il 30 giugno del 2026 e la valutazione attuale si attesta intorno ai 15-18 milioni di euro, ma chiaramente potrebbe salire repentinamente in futuro. Anche considerando l’ottimo lavoro che sta portando avanti Thiago Motta. Il Milan osserva a distanza, la scelta del centravanti può ricadere su Zirkzee.

