Lutto nel mondo del calcio: se ne va a 19 anni

Gravissimo lutto nel mondo del calcio italiano con i tifosi di tutto il paese che stanno piangendo per la scomparsa del ragazzo nelle ultime ore.

Subito in tanti si stavano chiedendo delle sue condizioni, ma non c’è stato niente da fare per quello che è accaduto. Ora i familiari e le persone più vicine a lui devono dargli l’ultimo saluto.

Una notizia che ha messo sotto choc davvero tutti ed è una situazione davvero triste. Una di quelle notizie che si speri non si possano mai leggere e non capitino mai.

Lutto nel mondo del calcio: è morto il giovane ragazzo

Terribile lutto nel mondo del calcio giovanile veneziano. E’ morto un altro giovane per un terribile incidente, questa volta si tratta di un giovane centrocampista del Fossò Simone Matterazzo. Il giovane ragazzo veneziano era sotto contratto con il club in provincia della propria città di Venezia ed era inserito nell’Under 19.

Simone Matterazzo ha perso la vita in un terribile incidente stradale. La dinamica del sinistro è ancora oggetto di indagine da parte delle Forze dell’ordine. Bisognerà capire ora come andranno le cose secondo le varie testimonianze. Perché Simone Matterazzo è morto mentre era alla guida di una moto stava percorrendo via della Stazione in direzione Chioggia e mentre si è ritrovato di fronte una giovane ragazza tedesca intenta ad attraversare la strada non è riuscito ad evitarla.

Inevitabile il forte impatto tra la moto di Simone Matterazzo è la ragazza. La ragazza ferita è stata prontamente soccorsa e intubata sul posto, restano ancora gravi le sue condizioni. Nulla da fare, invece, per Simone Matterazzo che è morto a 19 anni.