Lazio, beffa atroce: Sarri rimane di sasso

Obiettivo di mercato che potrebbe sfumare definitivamente, lasciando i sasso Maurizio Sarri: ecco chi perde la Lazio.

Diversi anni passati riuscendo sempre a trattenerlo, poi è andato via Sergej Milinkovic-Savic. Probabilmente era questa la volta in cui l’addio del centrocampista serbo era diventata inevitabile, vista la portata economica dell’affare che accontentava sia il ventottenne calciatore che la Lazio.

I biancocelesti però non sono stati a guardare ed hanno portato avanti un mercato molto interessante. La società di Claudio Lotito sembra aver accantonato l’idea di riprendere Luca Pellegrini, ma in attacco ha messo a segno colpi importanti come Diego González, Taty Castellanos ed ha confermato Matteo Cancellieri.

In mezzo al campo però, proprio dove i biancocelesti hanno detto addio a Milinkovic-Savic, non è ancora arrivato nessun nome. Ed una delle ultime notizie che arrivano da Formello non sarebbero neanche così confortanti. Secondo quanto riportato da calciomercato.com infatti, la Lazio starebbe rischiando di perdere Djibril Sow, anche se l’affare sembrava praticamente ormai fatto con un ingaggio di 2,5 milioni a stagione.

Lazio senza parole: clamoroso

Il motivo è semplice: a Sow piacerebbe passare al Siviglia che starebbe facendo un gran pressing su di lui. Sembrerebbe che il direttore sportivo degli andalusi sia volato in prima persona in Germania, Sow è un calciatore dell’Eintracht Francoforte, per parlare direttamente col calciatore. Un colpo di coda dell’ultimo minuto visto che la società romana aveva anche già raggiunto un accordo economico con il club che detiene il cartellino del classe ’97.

Da una parte quindi ci sarebbe un Siviglia che vorrebbe prima sfoltire la rosa ed abbassare il tetto ingaggi, per poi chiamare Sow, dall’atra la Lazio che però non potrà certo avvicinarsi sempre di più all’inizio del campionato senza il proprio centrocampista centrale. Il calciatore svizzero è quindi avvisato. Se il suo ‘Sì’ alla Lazio non arrivasse subito, non gli resterebbe che sperare nel Siviglia.

Dal canto loro, gli Aquilotti avranno anche un piano B ben definito, ma bisogna dire che la società biancoceleste ultimamente è anche un po’ sfortunata. Poco fa si è verificata una situazione simile con un attaccante, il londinese Callum Hudson-Odoi. Dopo il rientro dal prestito al Leverkusen, il ventiduenne è tornato ora al Chelsea e proprio la Lazio aveva ormai raggiunto un accordo per lui. In ultimissima istanza però si è inserito il Fulham che potrebbe proprio portare a casa l’attaccante.