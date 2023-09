Posch in una big italiana: che colpo per il 2024

Futuro in una big per Stefan Posch, un perno del Bologna di Thiago Motta: super colpo per il mercato del 2024.

Porte girevoli in casa Bologna. Non tra i pali, per il momento, ma in tutte le altre zone del campo sì. Dopo aver perso Arnautovic, Dominguez e altri giocatori fondamentali, la squadra felsinea, anche adesso che il mercato estivo ha chiuso i battenti, rischia di dover già salutare alcuni dei suoi giocatori più importanti. Ad esempio Stefan Posch, una delle grandi rivelazioni della scorsa stagione, messo nel mirino da un top club italiano.

Al momento si tratta di un colpo per il futuro, pianificato non prima di gennaio, se non addirittura per la prossima estate. A quanto pare l’austriaco avrebbe però fatto breccia nel cuore di una grande squadra, pronta a strapparlo al Bologna nei prossimi mesi.

Una brutta notizia per Thiago Motta e per i tifosi. Nonostante fosse arrivato tra lo scetticismo generale, lo scorso anno il difensore ex Hoffenheim si è rivelato infatti una garanzia di qualità e quantità, autentico pilastro in una squadra che ha giocato un ottimo calcio e non ha mancato di molto l’accesso alla zona Europa.

Classe 1997, Posch si è fatto apprezzare per la sua versatilità. Pur essendo nato come difensore centrale, si adatta tranquillamente anche a giocare da terzino. Rapido e agile, nonostante l’altezza di 1 metro e 90, lo scorso anno si è dimostrato decisivo anche in zona gol. In 30 presenze ha messo a segno 6 reti e 2 assist, contribuendo in maniera importante alle fortune della squadra allenata dal tecnico italo-brasiliano.

Bologna, Posch ai saluti: una big del calcio italiano l’ha messo nel mirino

Grazie anche al ruolino di marcia straordinario mostrato nella prima stagione, l’austriaco era già finito nella lista di quasi tutti i grandi club del nostro campionato, dall’Inter alla Juventus, passando per Milan e Napoli. Probabilmente il prezzo fatto dal Bologna, dopo una stagione del genere, ha però raffreddato qualunque tipo di interesse.

Per il 2024 c’è però chi sarebbe disposto ad avanzare una proposta importante pur di riuscire a portarlo a casa. In particolare, il club al momento più interessato sembrerebbe il Napoli di Garcia.

Con un Natan ancora da scoprire e un Juan Jesus la cui carta d’identità comincia a pesare, Posch potrebbe rappresentare infatti il perfetto elemento da inserire nel pacchetto arretrato per garantire centimetri, peso, esperienza e grande affidabilità. Senza considerare che permetterebbe al club di avere un’importante alternativa sulla destra, in caso di assenza di Di Lorenzo.

In questo modo potrebbero essere accontentate già da gennaio o dalla prossima stagione le giuste richieste da parte di Zanoli e il suo entourage di andare altrove per raccogliere minuti e maturare ulteriore esperienza. Per ora si tratta solo di una suggestione, ma il campanello d’allarme è già scattato in casa Bologna, in un ambiente non del tutto soddisfatto da un mercato che, almeno in questa estate, non ha certo regalato il salto di qualità che molti speravano.