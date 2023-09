Clamoroso, lascia tutto e va in Arabia sul gong: c’è il sì definitivo

Il calciomercato è ancora al centro di numerose vicissitudini che possono cambiare volto anche alle squadre italiane: ora c’è un nuovo addio.

L’estate è stata caldissima per tutto il calcio europeo che ha dovuto “combattere” con l’ingresso dell’Arabia Saudita nel grande calcio. Sono arrivate offerte da capogiro per i club e per i calciatori e in tantissimi hanno deciso di lasciare il Vecchio Coninente per andare a giocare nel calcio asiatico. I soldi hanno fatto girare la testa a tanti calciatori, anche giovani, e anche a molti allenatori europei.

Ma l’asse Europa – Arabia Saudita non è ancora chiuso: fino al 7 settembre è aperto il mercato arabo e può riservare ancora sorprese inaspettate nelle ultime 48 ore.

Calciomercato, ansia Arabia Saudita: nuovo assalto

L’Arabia Saudita ha promesso fuoco e fiamme sul calciomercato. In estate sono stati i sauditi i padroni del mercato e le situazioni di addio possono ancora verificarsi. Ci sono delle difficoltà da tenere a bada nelle prossime 48 ore, perché si rischia di perdere un altro campione che può accettare la corte dei club asiatici.

Il calciomercato non è ancora concluso per la Saudi Pro League che sta cercando di piazzare qualche altro colpo d’oro prima della chiusura della sessione di trasferimenti.

C’è da convincere sia il club che il calciatore che, però, sembrano disposti ad accettare l’offerta per concludere ogni attrito.

Juventus, addio Pogba entro il weekend: le ultime

La Juventus può perdere Paul Pogba che piace in Arabia Saudita. Il centrocampista francese è sceso in campo contro l’Empoli nell’ultima partita giocata dai bianconeri e ha sfiorato anche il gol. Poi è uscito dal campo infortunato e proprio questo aspetto sta portando Allegri e la dirigenza juventina a spingere per il suo addio.

Secondo quanto riferisce il giornalista Ekrem Konur, l’Al Ittihad vuole acquistare Pogba. Il club saudita ci ha provato anche nelle scorse settimane ma la Juve aveva bloccato l’addio perché pensava di poter contare su un calciatore sempre al 100% della condizione fisica.

Proprio l’ultimo infortunio, invece, ha spazientito la società che ora sembra proiettata al sì in caso di offerta ufficiale nelle prossime ore.

Addio a Pogba: enorme risparmio sul tetto ingaggi

Stando a quanto riportato dal giornalista su Twitter, la Juventus appoggerebbe volentieri la cessione di Pogba. Il club bianconero sarebbe felice di liberarsi del pesante ingaggio del centrocampista francese e potrebbe dare il via libera alla cessione anche negli ultimi giorni di mercato arabo.

Se poi la cessione non dovesse concretizzarsi, la Juventus e gli agenti di Pogba si incontreranno per parlare del decurtamento dell’ingaggio. Il francese guadagna 10 milioni di euro a stagione e l’obiettivo sarebbe quello di dimezzarlo.