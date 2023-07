Tacchi e gambe piccanti: Federica Panicucci lascia senza fiato

Classe infinita, fascino pazzesco e l’affetto del pubblico: Federica Panicucci è stupenda in Toscana e lo scatto da sogno fa il giro dei social.

Anni e anni di apprezzata presenza in tv, di progetti di ogni tipo a lei affidati sempre con grandissimo successo. Quando si parla di Federica Panicucci è inevitabile pensare a quella giovanissima conduttrice dai capelli lunghissimi che con il sorriso e la freschezza faceva impazzire i fan al Festivalbar.

Quella trasmissione iconica, che in estate era seguitissima dai giovani, la lanciò nel mondo della tv, ma da quel momento la splendida conduttrice ha dato vita ad una carriera da sogno. C’è di tutto nella sua avventura da splendido volto di Mediaset e non solo. Fra radio, apparizioni nelle fiction e una lista di programmi che sarebbe difficile anche da elencare, la nativa di Cecina ha lavorato senza sosta, e di recente, fra Domenica Cinque e Mattino Cinque, ha accolto gli italiani proponendo sempre una trasmissione in grado di raccogliere consensi.

Nell’ultima avventura alla guida di Back to School ha confermato di saper spaziare dall’attualità al divertimento, dai programmi più impegnativi a quelli più leggeri sempre con grande fascino e la capacità di intrattenere il pubblico. I fan, come spesso accade, l’hanno seguita anche sui social, in una pagina Instagram dai grandi numeri dalla quale arrivano scatti che lasciano a bocca aperta. Se non ci credete non vi resta che attendere, siamo certi che sarete conquistati.

Federica Panicucci, fisico da star sui social

Parigi, Forte dei marmi, Marina di Pietrasanta. C’è di tutto nell’estate di Federica Panicucci, sempre pronta a raccontare sui social le sue avventure lavorative ma anche i momenti della sua vita privata.

Dalla Toscana arriva quindi uno scatto di quelli che lasciano il segno e che in una community da un milione di followers di certo non passano inosservati. L’abito elegantissimo mette in risalto un fisico da sogno per la conduttrice, che lascia ai suoi fan un sorriso ma soprattutto una posa meravigliosa.

Gambe bellissime e lunghissime, tacchi alti, scollatura elegante per una donna mai banale che conquista ad ogni scatto senza mai esagerare. Stile e bellezza si fondono nelle foto che vi abbiamo proposto.

E nei tanti commenti di ammirazione, circa 400, sono in tanti ad sottolineare l’attesa per la nuova stagione televisiva per rivedere la splendida Federica ancora protagonista e brillante conduttrice. Intanto ci si può “accontentare” scrollando la sua pagina social e ammirando una bellezza che farebbe invidia a molte donne più giovani.