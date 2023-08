Calciomercato, colpo in Serie A: arriva dalla Juventus

La Juventus vuole regalare nuovi innesti di qualità a Massimiliano Allegri: ecco l’affare in Serie A, chiusura immediata

Tutto cambia nella sessione estiva di calciomercato. Si è vociferata anche di una possibile permanenza con la maglia della Juventus agli ordini di mister Allegri, ma alla fine ha accettato un nuovo progetto interessante in Serie A. Ecco dove giocherà, svelata la sua nuova squadra in massima serie italiana.

Sarà ancora protagonista in Italia con la chiusura dell’affare arrivata proprio pochi minuti fa. Un colpo super avvincente per provare così a raggiungere gli obiettivi prefissati nel minor tempo possibile. La Juventus ha optato così per un nuovo tesoretto utile a mettere a segno successivamente altri colpi sensazionali. Dopo le tredici presenze collezionate nella scorsa Serie A, il suo obiettivo è quello di essere protagonista giocando tutte le sfide della massima serie italiana.

Calciomercato, affare fatto: chiusura immediata, ci siamo

Un affare ormai totalmente chiuso con le visite mediche che potranno esserci già nella giornata di domani. Un innesto di qualità in Serie A che arriva direttamente dalla Juventus, dopo essere stato aggregato in pre-season con la formazione bianconera. Allegri l’ha testato, ma ora la società ha optato per l’addio immediato.

Come svelato pochi minuti fa da Sky Sport, altro colpo proveniente della Juventus: andrà a rinforzare una squadra di Serie A. Il Genoa ha chiuso per il difensore belga, Koni De Winter, classe 2002 che ha giocato nell’ultima stagione in Serie A con la maglia dell’Empoli. Ora il trasferimento si concretizzerà sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, in base alla salvezza del club ligure e subordinato alla presenze, che si aggirerà intorno ai 10 milioni di euro.

De Winter può vantare un’affidabilità totale nonostante la giovane età: l’anno in prestito in Toscana gli ha fatto più che bene ricevendo numerosi attestati di stima. Dopo Messias in arrivo dal Milan, ormai ad un passo per rinforzare l’attacco del Grifone, ecco un nuovo innesto di qualità per la neopromossa Genoa che punta ad una salvezza tranquilla. La Juventus pensa così anche a cessioni eccellenti in vista della prossima stagione con colpi decisivi ancora in Serie A.

Da monitorare attentamente anche la situazione Rovella-Lazio con Sarri che vorrebbe subito un rinforzo nella zona centrale di campo. Affari in vista con il club bianconero che ora è pronto a mettere nero su bianco per i numerosi affari in uscita.