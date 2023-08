Serie A: vicinissimo Casadei, beffata la Juventus

Cesare Casadei è uno dei profili più interessanti del panorama calcistico nazionale ed internazionale. Passato dall’Inter al Chelsea, adesso si sta andando a profilare un sorprendente ritorno in Italia, con un club pronto a condurre in porto questo affare. Beffa, in tal senso, per la Juventus, da tempo sul calciatore.

Il nome di Cesare Casadei in Italia continua a destare un enorme interesse. Ha dimostrato una volta di più tutto il suo valore nel Mondiale Under 20, rassegna in cui ha trovato la via della rete con una continuità disarmante. Adesso, in maniera del tutto sorprendente, si sta avvicinando il suo ritorno in Italia. La volontà del Chelsea è quella di mandarlo a giocare in Inghilterra per familiarizzare maggiormente con il calcio inglese. Per sé, però, lui ha altri programmi, dal momento che sta spingendo per tornare a casa. Ed in tal senso si profila una beffa per la Juventus, da tempo sulle sue tracce.

Il talento ex Inter torna in Serie A

Dopo il prestito al Reading, il talento scuola Inter ha fatto ritorno al Chelsea ma solo momentaneamente. Complice una campagna acquisti faraonica, infatti, lo spazio per lui a Londra sarebbe minimo e per questo un altro prestito è la soluzione migliore per tutti.

Stando a quanto raccontato dalla “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, infatti, Casadei è vicinissimo al rientro in Serie A. Sulle sue tracce, infatti, c’è il Genoa, che sta costruendo un’ottima squadra e che ha individuato in lui il rinforzo ideale per il centrocampo. Il classe 2003 vedrebbe di buon occhio un passaggio sotto la lanterna, ma resta da convincere il Chelsea sulla bontà di questa soluzione per il prosieguo della carriera del ragazzo. Andiamo a vedere le ultime in tal senso.

Casadei al Genoa, parti al lavoro

A quanto si legge, il ragazzo ha già dato il suo assenso a questa operazione, ma resta da convincere il Chelsea. I Blues credono fermamente nelle doti di questo ragazzo e preferirebbe permettergli di prendere una maggiore confidenza con il calcio inglese. Terrà, però, ovviamente conto però della volontà del ragazzo, valutando anche le alternative che gli si presenteranno.