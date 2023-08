Juventus, rinforzo per Allegri: si chiude la trattativa

Mercato Juventus, ore frenetiche per assecondare le volontà di Massimiliano Allegri. Ha bisogno di un rinforzo in particolar modo ed in tal senso è da registrare una accelerazione importante nella trattativa. Si attende, ovviamente, il buon esito di questa operazione che può permettere alla compagine bianconera di cambiare davvero il proprio volto.

A pochi giorni, ormai, dall’inizio del campionato, la situazione in casa Juve continua ad essere tutt’altro che definita e completa. I bianconeri, infatti, hanno bisogno di diversi innesti, secondo le valutazioni di Massimiliano Allegri, per poter essere realmente competitivi. A questa squadra, come è noto, mancano alcune pedine, ma dal punto di vista economico la situazione, per usare un eufemismo, non è delle migliori. Servirebbe prima cedere per poi poter procedere alle entrate. Adesso, però, la dirigenza pare voglia accontentare il proprio allenatore senza aspettare ulteriormente. Arriva il rinforzo che tanto ha chiesto che può rendere questa Juve ancor di più a sua immagine e somiglianza.

Mercato Juve, svolta nella trattativa

Come è noto, in mezzo al campo la Juventus ha bisogno di rinforzi. Hanno, infatti, detto addio sia Leandro Paredes che Arthur e, di conseguenza, manca un vertice basso da alternare a Manuel Locatelli. E questo vale tanto in caso di 3-5-2 quanto se si dovesse puntare sul 4-3-1-2.

Per questo, stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il tecnico bianconero ha chiesto alla dirigenza uno sforzo per arrivare a Sofyan Amrabat della Fiorentina. Il marocchino, infatti, è sembrato a lungo vicino al passaggio al Barcellona prima ed al Manchester United poi. Tenendo conto che le trattative si sono arenate e che è da escludere, visti i rapporti, una permanenza a Firenze, si tratta di una operazione che può essere condotta in porto a prezzo di saldo.

Amrabat alla Juventus, le ultime

Non è la prima volta che il nome del mediano marocchino viene accostato ai bianconeri, dal momento che si tratta di un giocatore le cui caratteristiche si sposano benissimo con le idee tattiche di Massimiliano Allegri. Si tratta di una pista che può accendersi nelle ultime giornate di mercato, soprattutto tenendo conto che tanti colpi sono stati chiusi sull’asse Firenze-Torino. Ultimo, in ordine di tempo, quello che ha portato Arthur in Viola.