Calciomercato: scambio Juventus-Milan, cambiano in attacco

Il calciomercato si sta per chiudere e le grandi squadre di Serie A sono pronte a definire gli ultimi trasferimenti. C’è una nuova possibilità di scambio tra Juventus e Milan.

Spunta un’occasione che cambierebbe e non poco il mercato del club in vista del prossimo anno. Perché ci sono notizie che riguardano il futuro di due giocatori che cambierebbero maglia.

Una possibilità concreta che si sta venendo a creare proprio in queste ore e che andrebbe a cambiare completamente i piani strategici di mercato delle due società per la nuova stagione.

Calciomercato Serie A: scambio Juve Milan

Il Milan è stata la vera protagonista in Italia del mercato estivo fino a questo momento. Dopo alcune cessioni importanti sono arrivati davvero tanti nuovi acquisti che hanno cambiato volto alla formazione di Stefano Pioli che però ora può mettere in rosa un nuovo innesto importante. Uno di quelli che possa servire per lottare in vista della nuova stagione che sta iniziando in queste ore, perché i rossoneri scenderanno in campo contro il Bologna di Thiago Motta.

Dall’altra parte c’è, invece, la Juventus che non ha fatto tanto, soprattutto dal punto di vista degli acquisti. Il club bianconero è pronto a lottare ancora una volta in modo diverso e farlo per tornare ad essere vincente in vista di quanto accaduto negli ultimi due anni senza mai vincere nulla. Ora c’è la possibilità che il club bianconero possa arrivare ad un accordo con il club rivale.

Perché Juventus e Milan trattano ora un possibile scambio di mercato che accontenterebbe tutti. I due giocatori coinvolti avrebbero anche già dato il loro via libera per provare ad andare a definire cifre e dettagli della doppia operazione.

Calciomercato: Kean Milan e Saelemaekers Juve

Milan e Juventus trattano lo scambio last minute di mercato che riguarda Saelemaekers e Kean. I due giocatori non fanno più parte dei progetti tecnici e tattici delle rispettive formazioni. Per questo motivo si fanno delle nuove valutazioni diverse.

Infatti, i due giocatori hanno voglia di chiudere con una società diversa per provare ad ottenere il meglio possibile per i prossimi anni di carriera. Ecco che allora si pensa a chiudere seriamente Saelemaekers alla Juventus e Kean al Milan come scambio di mercato.

Bologna Milan: i convocati di Pioli, out Saelemaekers

Arriva una conferma importante per il calciomercato di Juventus e Milan. Non sono stati convocati Kean e Saelemaekers per la prima partita di campionato, ma questo qualcosa vorrà dire.