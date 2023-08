Mercato Napoli, colpo a sorpresa per Garcia: lo scambio è la chiave

Mercato Napoli, arrivano aggiornamenti significativi. Si sta andando avanti, infatti, per un colpo a sorpresa per Rudi Garcia che può arrivare grazie ad uno scambio in grado di mettere tutti d’accordo e di accontentare tutte le parti in causa. E si tratterebbe di un cambio di rotta importante per gli azzurri.

Il Napoli ha bisogno ancora di completare la propria rosa e le voci si susseguono senza soluzione di continuità, coinvolgendo praticamente tutti i reparti. Dalla difesa all’attacco, passando per il centrocampo, dove tiene ancora banco la questione Gabri Veiga. In tal senso arriva una notizia che spiazza la tifoseria e che può rappresentare un vero e proprio punto di svolta in sede di mercato. L’intesa di massima si può trovare sulla base di uno scambio in grado di mettere tutte le parti in causa d’accordo. Un rinforzo utile per gli azzurri, uno altrettanto importante per l’altra squadra di Serie A.

Mercato Napoli, c’è lo scambio a sorpresa

Non c’è un attimo di tregua nel mondo del mercato, ancor di più ora che ci avviamo verso la conclusione di questa sessione. Le risorse, un po’ ovunque, sono poche e si lavora soprattutto di intuizioni e di idee. Va proprio in questa direzione lo scambio che sta prendendo piede in queste ore tra Napoli e Torino.

Stando a quanto raccontato da TuttoSport, i granata, dopo aver ripreso Lazaro dall’Inter, puntano a Zanoli per completare le corsie. Ed ecco, dunque, che potrebbe prendere piede l’idea di uno scambio tra l’ex Sampdoria e Samuele Ricci, che invece è da anni sul taccuino del Napoli (sin dai tempi dell’Empoli). Si tratterebbe di un modo per gli azzurri, quello di inserire Zanoli, per abbassare la cifra da versare nelle casse granata, che fanno del loro gioiello una valutazione molto importante.

Ricci al Napoli, Zanoli pedina di scambio

Il nome di Ricci da tempo è nel mirino del Napoli, così come della Lazio, ma fin qui tutto era frenato dalla valutazione a dir poco alta fatta dal Torino. Adesso il possibile inserimento di Alessandro Zanoli in questa operazione farebbe abbassare sicuramente l’esborso necessario ai partenopei, ancor di più se si tengono in considerazione le difficoltà che si stanno riscontrando per chiudere per Gabri Veiga. Sarebbe un colpo molto importante, dal momento che può agire tanto da vertice basso quanto da mezzala.