Cessione in extremis, via libera di Inzaghi

L’Inter potrebbe cedere in extremis una pedina della rosa targata mister Simone Inzaghi: c’è il via libera del tecnico nerazzurro, è deciso

Vincere non è mai scontato, anche se il valore dell’avversario sulla carta è nettamente inferiore. L’Inter targata mister Simone Inzaghi si è resa protagonista di una grande prova contro il Monza di Raffaele Palladino, nel match andato in scena sabato scorso fra le mura di San Siro.

A decidere la contesa è stato il solito capitan Lautaro Martinez, divenuto oramai il fulcro principale dell’attacco nerazzurro, a maggior ragione dopo gli addii di Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Conquistare subito tre punti era importante per intraprendere col piede giusto il nuovo cammino. L’obiettivo della ‘Beneamata’, anche quest’anno, è lo Scudetto e lo stesso Inzaghi ne parla apertamente. L’Inter intende arrivare in cima al termine dell’annata sportiva.

In questo modo riuscirebbe ad aggiungere la seconda stella sulla maglia. Una motivazione in più per dare sempre il massimo, dentro e fuori dal campo. Nel frattempo, chiaramente, la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta continua a lavorare alacremente, per cercare di rinforzare il più possibile la rosa a disposizione. Uno dei punti chiave dell’attuale campagna acquisti era rappresentato dalla necessità di inserire nella rosa lombarda un valido rimpiazzo di Milan Skriniar.

In tal senso, i nerazzurri si sono spinto molto in avanti per assicurarsi le prestazioni di Benjamin Pavard, difensore di proprietà del Bayern Monaco. Il club milanese ha trovato l’accordo con la compagine tedesca e il giocatore sta spingendo per trasferirsi il prima possibile in quel di Appiano Gentile.

Calciomercato, addio in extremis all’Inter: Inzaghi ha deciso

Ma lo sguardo dei dirigenti interisti è rivolto pure verso il fronte uscite. La gara contro il Monza è la dimostrazione di come Inzaghi non sia più disposto a puntare su Joaquin Correa. L’argentino, infatti, potrebbe partire per accasarsi altrove negli ultimi giorni di mercato e la società meneghina starebbe valutando di rimpiazzarlo attraverso il ritorno a Milano di Alexis Sanchez.

L’attaccante cileno è ancora svincolato dopo l’esperienza vissuta al Marsiglia e ha lanciato dei segnali alla ‘Beneamata’. L’apertura da parte del club nerazzurro c’è, come confermano le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore da Marotta.

Ad ogni modo, Correa non è l’unico calciatore che potrebbe abbandonare la nave nerazzurra nei giorni a venire. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Stefano Sensi, centrocampista di grande qualità e allo stesso tempo estremamente fragile per quanto concerne la condizione fisica.

Inzaghi, dal canto suo, preferirebbe avere a disposizione una pedina un po’ più forte fisicamente per completare la mediana (uno più alla Samardzic per intenderci), ragion per cui non sarebbe da escludere una partenza last minute dell’ex Sassuolo. Riflessioni in corso.