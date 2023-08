Mancini Italia: la verità sull’addio, annuncio sulla nuova avventura

Clamoroso retroscena di calciomercato che riguarda l’addio di Roberto Mancini dall’Italia con l’ex commissario tecnico che ha già pronta l’offerta per una nuova avventura.

Sono state settimane turbolenti queste visto che da un momento all’altro è arrivata una decisione clamorosa da parte dell’ex ct della Nazionale riguardo una svolta storica, l’addio per un cambio di panchina.

Nessuno credeva potesse accadere, eppure è successo, ma dietro queste scelte e delle divergenze interne c’è anche molto di più. Perché adesso l’allenatore è pronto già ad una nuova avventura.

Mancini ha lasciato l’Italia: il motivo

E’ stato il 14 agosto che è arrivata la notizia delle dimissioni di Roberto Mancini che ha detto addio all’Italia da un momento all’altro. Un fulmine a ciel sereno la notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il ct che aveva portato alla rinascita il calcio italiano con un glorioso Europeo vinto nel 2021 (posticipato per il Covid) e lo stesso che ha poi fallito con i giocatori nella mancata qualificazione al Mondiale in Qatar (la seconda edizione di fila senza l’Italia). Un momento difficile ora è però superato, perché l’allenatore è già stato sostituito.

Una scelta dovuta a diverse divergenze e incomprensioni da parte di Mancini e la FIGC che non avevano più l’intesa di una volta. Per questo motivo è arrivato l’addio, ma non solo. Perché il tecnico è corteggiato da mesi e ha ricevuto tantissime offerte di club e altre Nazionali. Ora però sembra esserne arrivata una dove non può dire di ‘no’ sotto alcuni punti di vista.

Intanto, per la panchina dell’Italia, subito dopo l’addio di Mancini è stato scelto e annunciato Luciano Spalletti, l’allenatore dell’ultimo campionato di Serie A vinto con una straordinaria stagione con il Napoli. Dopo questo annuncio, ora ne arriverà anche un altro, quello che riguarda l’ex ct pronto a ricominciare subito su una nuova panchina.

Arabia Saudita: Mancini pronto ad allenare la Nazionale

Come riportano i colleghi di notizie.com, c’è Roberto Mancini che è pronto ad allenare subito una nuova Nazionale dopo l’Italia: si tratta dell’Arabia Saudita. Dopo aver convinto campioni come Cristiano Ronaldo e tanti altri, in questa sessione di mercato estiva, ora è pronto anche uno storico allenatore di calcio.

Perché il retroscena è questo Mancini ha detto addio all’Italia anche per l’offerta arrivata dall’Arabia Saudita. Una maxi proposta che non sembra essere possibile rifiutare secondo le idee dell’allenatore e tanti altri.

Arabia Saudita: 50 milioni l’anno per Mancini

Un’occasione irripetibile, perché l’Arabia Saudita ha pronti 50 milioni a stagione per Roberto Mancini per allenare la Nazionale Saudita. Non è da escludere che, nelle prossime ore, possa arrivare anche l’annuncio ufficiale.