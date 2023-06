Mercato Roma, il bomber arriva dalla Bundesliga: beffa per il Milan

Mercato Roma, arriva la svolta nella ricerca del bomber per sostituire l’infortunato Abraham. Arriva direttamente dalla Bundesliga e rappresenta un grande colpo in prospettiva. Oltre che una beffa per il Milan, che da tempo era sulle tracce del centravanti.

Per la Roma è stata una autentica mazzata l’infortunio di Abraham. Il bomber inglese, infatti, sarebbe dovuto verosimilmente partire, ma ovviamente il ginocchio KO ha bloccato ogni trattativa per lui. Resterà, dunque, nella Capitale, con i giallorossi che dovranno sostituirlo senza, però, poter ottenere un ricavato dal suo addio (almeno per il momento). Mourinho, complice anche lo scarso rendimento di Andrea Belotti, ha chiesto un attaccante centrale di sicuro affidamento e la società ora è pronta ad accontentarlo. Nel mirino, infatti, c’è il bomber che arriva direttamente dalla Bundesliga e che è stato a lungo anche un obiettivo del Milan. Che, dunque, viene così beffato.

Mercato Roma, scelto il centravanti

In Europa i due anni di José Mourinho sono stati a dir poco ricchi ed importanti, come certificato dalla conquista di Conference League che dalla finale giocata e persa quest’anno in Europa League. Per restare a certi livelli e tornare competitivi anche in Serie A serve però un centravanti in grado di garantire gol e spettacolo. In tal senso è pronto il colpo dalla Bundesliga.

Si tratta di Noah Okafor, attaccante classe 2000 del Salisburgo, club che milita nella Bundesliga austriaca. Rapido e scattante, può agire, oltre che da centravanti, anche sulle due corsie in un tridente offensivo. Si tratta di doti che lo rendono un profilo estremamente interessante ed appetito dai principali club su scala internazionale. Sulle sue tracce c’è da tempo anche il Milan, che però sta avendo delle difficoltà sul mercato anche per gli addii di Maldini e Massara, improvvisi ed inaspettati.

Roma, arriva Okafor

Si tratta di un profilo estremamente interessante, come detto, dal momento che ha degli ottimi doti sia fisiche che tecniche e che può essere una carta spendibile in tante posizioni del reparto avanzato. In stagione ha trovato la via della rete, tra Bundesliga austriaca e UEFA Champions League, per dieci volte in 32 apparizioni tra tutte le competizioni. La sua valutazione, allo stato attuale delle cose, si aggira intorno ai 20 milioni di euro.