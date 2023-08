Serie A: arriva Scamacca, lo scambio beffa Inter e Roma

Uno dei grandi tormentoni di questa sessione estiva di mercato risponde al nome di Gianluca Scamacca. Da tempo su di lui ci sono l’Inter e la Roma, che ora vengono beffate grazie ad uno scambio del tutto sorprendente. Grande innesto per la squadra che intende puntare in grande.

L’avventura in Premier League, iniziata con un entusiasmo collettivo quasi contagioso, non è andata così bene per il centravanti italiano. Chiuso e limitato dalla presenza di un bomber come Antonio, iconico al West Ham, ha faticato a trovare spazio. E per una punta la continuità rappresenta un fattore praticamente imprescindibile. Adesso, deluso dalla situazione che si è venuta a profilare, sta spingendo per tornare in Italia. Dove, come è normale che sia visto quanto bene ha fatto col Genoa prima e col Sassuolo poi, non mancano di certo gli estimatori. Adesso, però, per Inter e Roma, da tempo sulle sue orme, arriva una beffa inattesa grazie ad uno scambio inatteso.

L’ex Sassuolo torna in Serie A

Come detto, il calciatore cresciuto nelle giovanili della Roma piace ai giallorossi ma anche all’Inter. Al momento, però, tutto è stato frenato dalla valutazione di circa 30 milioni che ne fa il West Ham, intenzionato a rientrare dall’investimento fatto nella passata stagione.

Ed in Serie A c’è una squadra che è disposta a spingersi tanto in là. Si tratta, infatti, dell’Atalanta, che vuole sostituire Hojlund con un colpo capace di accendere i sogni dei tifosi. Le risorse in termini economici, dopo i 75 milioni che stanno per essere incassati con la cessione del danese, non mancano di certo. Gasperini apprezza particolarmente il bomber ed a mettere ancora in più in discesa questa operazione c’è lo scambio. Agli Hammers, infatti, piace Demiral, in uscita dai bergamaschi, e sarà inserito come parziale contropartita per abbassare la cifra voluta da Moyes.

Scamacca all’Atalanta: la svolta

L’intenzione del club nerazzurro è quella di accontentare le richieste del West Ham. La quadra ovviamente va trovata circa il conguaglio economico, dal momento che si deve raggiungere un accordo circa la valutazione del centrale turco. Le volontà, però, delle due società coincidono e di conseguenza la strada sembra essere decisamente in discesa. Si tratta probabilmente della soluzione ideale per Scamacca, che potrebbe tornare a giocare con continuità.