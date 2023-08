Ex Real Madrid in lacrime: si è rotto la gamba | VIDEO

Terribile notizie che arrivano dopo la partita che si è giocata con l’ex Real Madrid in lacrime per il gravissimo infortunio, si è rotto la gamba e ora dovrà stare fermo probabilmente tutto l’anno.

Immagini davvero incredibili quelle che sono venute fuori nelle ultime ore, quando il giocatore si è infortunato e tutti sono rimasti sconvolti in campo e fuori perché hanno subito potuto vedere la gravità della situazione.

Un infortunio choc quasi senza precedenti per quello che è accaduto. Il giocatore si è rotto la gamba e la situazione è subito precipitata. Imminente il trasporto in ospedale e l’uscita in lacrime dal campo.

Infortunio Sanchez Marcelo: momenti tragici in campo

L’ex giocatore del Real Madrid è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in lacrime per quanto accaduto. Perché Marcelo è stato protagonista di un bruttissimo infortunio, uno dei peggiori della storia del calcio, che ha visto la rottura della gamba di Sanchez dell’Argentinos Juniors.

Momenti di tensione e tragici in campo quando il giocatore si è accasciato a terra e subito si è capita la gravità della cosa. Perché Marcelo durante un dribbling ha messo il piede d’appoggio sull’avversario Sanchez, che in maniera innaturale poi nell’allungarsi ha piantato il piede a terra e si è rotto la gamba con un infortunio choc.

Marcelo Sanchez: infortunio ed espulsione, le condizioni

L’infortunio di Sanchez è stato davvero impressionante ed è stato anche sfortunatissimo il giocatore andato in contrasto con Marcelo che è poi stato espulso per il piede a martello, ma chiaramente fatto in maniera involontaria.

Ma Marcelo è scoppiato in lacrime per l’infortunio di Sanchez che è uscito in barella in lacrime e portato in ospedale per essere operato. Disperato il giocatore che ora dovrà stare fermo probabilmente per tutta la stagione e tornare direttamente tra 1 anno.

Infortunio Sanchez Marcelo: il video è virale

Il video dell’infortunio di Sanchez con Marcelo non lo consigliamo alle persone sensibili per le immagini veramente forti che mostrano la gamba spezzata in due e piegata in modo innaturale sul terreno di gioco. Subito i compagni di squadra e gli avversari sono rimasti senza parole e in molti si sono dovuti allontanare in lacrime e con le mani nei capelli.

Il video dell’infortunio di Sanchez con Marcelo ormai è diventato virale ed è possibile trovarlo sui social di Twitter come anche Youtube. Ricordiamo però che le immagini sono veramente forti e per questo motivo lo sconsigliamo ai più deboli. La nostra redazione, inoltre, augura una pronta guarigione a Sanchez dopo il grave infortunio che lo terrà fuori dal campo per tantissimo tempo.