Capolavoro Giuntoli, 20 milioni per la Juve: deve solo scegliere

La Juventus a breve incasserà 20 milioni di euro dalla cessione di un esubero, un capolavoro di Cristiano Giuntoli: tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus sta per decollare definitivamente dopo le operazioni in uscita che sta conducendo Cristiano Giuntoli. La rivoluzione è iniziata già da tempo, serve fare cassa e alleggerire il monte ingaggi per affrontare una stagione lunga e difficoltosa.

L’esclusione dalla Conference League aiuterà i bianconeri a concentrarsi meglio sul campionato, per puntare subito alla vittoria dello Scudetto. La squadra di Allegri con una sola competizione è una grande candidata al titolo, ma molto dipenderà dagli acquisti e dalle cessioni.

Dopo aver detto addio ad Arthur, ceduto in prestito alla Fiorentina, adesso è il turno di Denis Zakaria. E’ uno degli esuberi che la Juve vuole assolutamente cedere. Arrivato nel gennaio 2022 per oltre 10 milioni di euro, non si è mai affermato con autorevolezza nel centrocampo di Allegri, che ha provveduto subito a darlo al Chelsea la scorsa stagione.

Zakaria la scorsa stagione, tra Juve e Chelsea, ha collezionato 13 presenze per un totale di 721′ giocati e un gol segnato. Un anno certamente condizionato da alcuni problemi fisici, ma anche dal percorso difficile dei Blues che, nonostante centinaia di milioni spesi, sono finiti fuori dalle coppe.

La Juventus cede Zakaria per 20 milioni

La Juventus ha trovato l’accordo per la cessione di Denis Zakaria con il Monaco, ma anche con il Lipsia e il West Ham. Spetterà al centrocampista svizzero compiere la scelta definitiva. Un nuovo inizio per quel che sarà il prosieguo della carriera dell’ex Chelsea, con Giuntoli e Manna che daranno respiro alle casse del club bianconero con 20 milioni di euro.

Proprio questa cifra servirà a effettuare nuovi acquisti, senza dimenticare che la Juventus sta lavorando alla cessione anche di Weston McKennie, che ha estimatori in Inghilterra, Germania e Turchia. Proprio come il centrocampista statunitense, anche Paul Pogba potrebbe andar via, direzione Arabia Saudita. Queste ultime due cessioni sbloccherebbero definitivamente l’arrivo di Franck Kessié, messo ai margini della rosa del Barcellona.

Insomma, il centrocampo della Juventus può subire diversi mutamenti nelle prossime settimane. Dopo Arthur toccherà a Zakaria lasciare la Continassa, poi probabilmente sarà il turno di McKennie.

Un tris di cessioni fondamentale per la crescita dei bianconeri attraverso l’acquisto di giocatori più funzionali alla nuova filosofia che sta portando Giuntoli con la collaborazione di Manna. E sarà molto interessante capire la scelta di Zakaria, diviso tra Monaco, Lipsia e West Ham.