Infortunio in amichevole: guai per l’allenatore

Continuano ad arrivare notizie di giocatori di Serie A infortunati in vista di quello che sarà l’inizio della nuova stagione. Delle notizie per niente positive che ora rovinano tutto.

Situazione particolare che sta vivendo la società in vista della prossima stagione, perché non è il primo e potrebbe non essere l’ultimo dei problemi legati agli infortuni che caratterizzano il club.

C’è la volontà di andare incontro ad una nuova stagione di grande livello, ma non sarà facile da gestire. La situazione sembra davvero complicarsi se dovesse continuare in questo modo.

Infortuni Serie A: continuano ad andare ko i giocatori

Tanti infortuni che mettono ansia e preoccupazione ai tifosi e all’allenatore. In Serie A continuano ad esserci tanti problemi di diverso tipo riguardo gli infortuni. Per questo motivo ora bisognerà capire come andrà a finire in vista del nuovo anno con la società che ha voglia di dare anche delle garanzie al proprio allenatore e provare a mettersi tutto alle spalle in vista del prossimo anno che sta per iniziare.

Si scenderà in campo ad alti livelli già tra due settimane con l’inizio del campionato di Serie A che è davvero tanto atteso tra i tifosi che vogliono capire insieme alle squadre a che punto sono e che tipo di obiettivi inseguiranno. Occhio però anche a quello che è pronto a dare il calciomercato ad alcune di queste società che si ritrovano in una situazione di limbo al momento nelle ultime trattative per migliorare la rosa.

Per la partita amichevole Torino Reims la formazione di Juric è stata la seguente, dove ci sono stati diversi cambi in particolare in attacco:

Torino (3-4-2-1): Gemello; Rodriguez, Buongiorno, Schuurs; Vojvoda, Ilic, Ricci, Bayeye; Tameze, Radonjic; Pellegri

Torino Reims: infortunio di Ricci

Dopo essere stato schierato dal primo minuto, nonostante le tante voci di mercato sulla Lazio, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al minuto 35 Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino si è infortunato in amichevole con il Reims ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca abbandonando il terreno di gioco a causa di un colpo ricevuto tra piede e caviglia.

Non è riuscito a proseguire la partita, per questo motivo ora bisognerà capire che ha riportato Ricci, con il Torino che spera si possa trattare soltanto di un trauma contusivo e nulla di grave.

Calciomercato Torino: la Lazio molla Ricci?

Da capire ora se la Lazio farà un affondo per Samuele Ricci, uno degli obiettivi primari a centrocampo e che aveva espressamente richiesto Sarri a Lotito per rinforzarsi in mezzo al campo. Saranno da valutare le condizioni del giovane talento e capire che tipo di entità di infortunio ha riportato in Torino Reims.