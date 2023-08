Ribaltone Zapata, addio Atalanta: affare lampo, si chiude

Con l’infortunio di El Bilal Touré si credeva che Duvan Zapata potesse alla fine rimanere ancora per un’altra stagione all’Atalanta, ma nelle ultime ore si sarebbe registrato un nuovo ribaltone che stravolge completamente tutte le carte in tavola.

A differenza di quanto si diceva negli scorsi giorni, dunque, ora Duvan Zapata sembrerebbe essere ad un passo dal lasciare la Dea in questo calciomercato. Un affare lampo potrebbe portare Gasperini a perdere uno dei suoi uomini più fidati, ma si starebbe parlando di un’offerta alla quale il club bergamasco, considerata l’età del colombiano e le ultime deludenti stagioni, non può voltare le spalle.

Nelle prossime ore qualcosa di importante potrebbe registrarsi, anche perché questa cessione o viene definita a breve o Gasperini bloccherà l’uscita del suo attaccante.

Calciomercato, affare lampo per Zapata: addio Dea

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Duvan Zapata, tornato in queste ore al centro di voci che lo vedrebbero lontano dall’Atalanta in questo calciomercato. Per l’attaccante colombiano nel corso degli scorsi giorni si è parlato con insistenza di Roma, ma alla fine il club giallorosso ha deciso di abbandonare la pista che portava all’ex Samp perché Gasperini sembrava fosse deciso a trattenerlo a Bergamo.

Come anticipato, però, nelle scorse ore si sarebbe registrato un ribaltone importante, che potrebbe una volta e per tutte cambiare il futuro di Zapata. Stando alle ultime notizie, infatti, mai come ora il centravanti colombiano sembrerebbe essere vicino a lasciare non solo l’Atalanta, ma anche la Serie A, considerato l’interesse di un club di Premier League che starebbe spingendo per averlo a disposizione il prima possibile.

Stando infatti a quanto riportato da tuttoatalanta.com, alla ricerca di un attaccante col quale andare a sostituire Mitrovic, il Fulham avrebbe messo gli occhi proprio su Zapata per il quale avrebbe addirittura anche presentato una prima, allettante, offerta ufficiale all’Atalanta, che ora valuta davvero l’uscita del colombiano.

Prima offerta del Fulham per Zapata: l’Atalanta riflette, le cifre

Vendere o non vendere Zapata, questo è il dilemma che sta occupando la mente dell’Atalanta in questi ultimi giorni di calciomercato. Con l’infortunio di Touré, proprio a livello numerico, la Dea dovrebbe e potrebbe trattenere in rosa il colombiano, ma nelle ultime ore è arrivata un’offerta da parte del Fulham che starebbe facendo e non poco tentennare Percassi e soci.

Stando a tuttoatalanta.com, infatti, i Cottagers avrebbero recapitato negli uffici di Zingonia una proposta da 10 milioni di euro per il cartellino di Duvan Zapata, cifre che potrebbero portare le parti a concludere l’affare spingendo l’Atalanta a cercare nuovi rinforzi in attacco.

Zapata in bilico: nel frattempo Touré fa la riabilitazione

Nel mentre si cerca di capire cosa ne sarà di Duvan Zapata in questo calciomercato, il nuovo acquisto dell’Atalanta El Bilal Touré sta affrontando un periodo di riabilitazione a seguito dell’operazione per la rottura del tendine della coscia destra.

I tempi di recupero per il centravanti maliano dovrebbero essere abbastanza lunghi, ed è per questo che Gasperini starebbe spingendo per trattenere Zapata, ma i 10 milioni offerti dal Fulham sono un’occasione troppo ghiotta per farsela scappare. Quindi la domanda, a 4 giorni dalla chiusura del mercato, sorge spontanea: con l’infortunio di Touré ed un’ipotetica uscita di Zapata, l’Atalanta cercherà nuovi rinforzi? Staremo a vedere.