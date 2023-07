Debiti ingenti, club ad un passo dal fallimento: è stato declassato

Una delle più triste e recenti pagine della storia del club sono state scritte in queste ore. la notizia era nell’aria, ma tutti, a partire dalla stessa dirigenza, speravano che questa situazione potesse risolversi per il meglio, ma alla fine la società non ha altro che inginocchiarsi difronte al crudele destino che le spettava.

Questo club ha fatto la storia del calcio nazionale, ma gli ultimi complicati anni, sia da un punto di vista sportivo che societario, l’hanno risucchiato in un vortice senza fine, dal quale non c’è alcun modo di salvarsi, come confermato anche dalla decisione comunicata nelle ultime ore dalla Federazione.

Visti gli ingenti debiti che gravavano sulla società, il Dipartimento Nazionale di Controllo è stato costretto a declassare -per il momento- il club di una categoria, che potrebbe in realtà diventare anche qualcosina di più visto che in queste ore si sta parlando anche, ed addirittura, di fallimento.

Il club rischia di fallire per i debiti: è stato declassato

Nelle prossime settimane si deciderà una volta e per tutte il futuro societario e sportivo del club, che in questi giorni è al centro di questioni che lo vedrebbero protagonista in negativo. Le difficoltà che hanno colpito la società in queste stagioni sono state tante, soprattutto da un punto di vista economico, ma ora sembra si sia giunti ad un limite che neanche la stessa Federazione è riuscita a tollerare.

I debiti che gravano sul club sono talmente importanti che la giustizia sportiva ha dovuto aprire un fascicolo sulla società ed analizzarlo con precisione, giungendo poi ad una decisione in vista dell’imminente inizio di stagione, che ha letteralmente spezzato le gambe e l’entusiasmo alla piazza, alla squadra ed a tutto il club, che mai si sarebbe aspettato di poter finire in questa situazione.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, oggi è arrivata la tanto attesa decisione del DNCG (Dipartimento Nazionale di Controllo e Gestione) che vigilia sulle situazioni finanziarie dei club in Francia, che difatti ha bocciato il Sochaux declassandolo in National 1, l’equivalente francese della nostra Serie C.

Sochaux declassato in National 1, ma rischia anche di fallire

il DNCG ha deciso di declassare il Sochaux in National 1, ma lo storico club francese, di proprietà della Peugeot sino al 2015, rischia addirittura di fallire.

Stando alle ultime notizie, infatti, i gialloblu riversano in condizioni finanziarie talmente critiche che il fallimento sembrerebbe essere la soluzione più idonea per azzerare tutto e ripartire completamente da zero. Qualora questo scenario dovesse verificarsi, la sentenza del DNCG sarebbe vana, visto che il Sochaux a quel punto ripartirebbe direttamente dalla National 3, ovvero il quinto livello della piramide calcistica francese.

Fallimento Sochaux: ecco come si può salvare

Già declassato, il Sochaux vorrebbe evitare il male peggiore, ovvero fallire. Ma come potrebbe salvarsi il gialloblu? Semplice. Stando alle ultime notizie, infatti, per evitare di ripartire dalla National 3, il Sochaux deve cercare dei nuovi acquirenti che possano saldare tutti i debiti dell’attuale società, ovvero il gruppo cinese Nenking. Se così non dovesse essere, per lo storico club francese il fallimento sarà inevitabile.