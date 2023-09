Rigore Juve Bologna: audio VAR, la verità è incredibile | VIDEO

Rigore Juventus Bologna che ha fatto tanto discutere in questi giorni è ora chiarito con la verità assoluta, perché vengono mostrate in maniera inaspettata le immagini e l’audio Var di quanto accaduto.

Importanti notizie che arrivano riguardo quello che è diventato il primo grande caso da Var e di polemiche in Serie A in questa nuova stagione, dove sono stati messi nel mirino due arbitri per cos’è capitato.

Una notizia che è diventata subito argomento di cronaca giornaliera perché sono venuti fuori dei fatti che hanno fatto agitare subito le acque attorno alla sezione arbitrale e al campionato italiano che continua a non essere ben visto da fuori per ciò che accade ogni anno di continuo.

Rigore Juve Bologna: audio var

Detto, fatto. Alla fine è spuntato realmente fuori l’audio Var di Juventus Bologna per quella che è stata la scena più discussa dell’ultimo fine settimana, quando Illing Junior ha messo giù in area di rigore il giocatore del Bologna in maniera evidente e non c’è stata nessuna segnalazione da parte dell’arbitro Di Bello e del Var Fourneau riguardo la decisione presa.

Ora arrivano aggiornamenti continui riguardo quello che può essere una decisione da prendere proprio inerente a questa situazione. Perché se prima si parlava di una sospensione, ora è tutto annullato per l’arbitro Di Bello con il designatore Gianluca Rocchi che ha svelato di non aver preso nessuna decisione al riguardo e prendendo le parti di quello che è un ex collega.

L’intenzione è quella di tutelare, anche se dall’audio Var di Bologna Juventus sono venute fuori delle valutazione importanti e che hanno fatto molto discutere al momento.

“Un attimo. Buono. Fammi vedere un’altra prospettiva. Ok. Questa questa. Per me no (rigore, ndr). Check completato”. Questo il breve contenuto dell’audio Var tra l’arbitro Di Bello con i colleghi Fourneau-Nasca in Juventus-Bologna.

Audio Juve Bologna rigore: polemiche sulla decisione

Grandi polemiche attorno al caso Di Bello Fourneau e Nasca per quanto riguarda l’audio Var di Juventus Bologna venuto fuori in queste ultime ore. Una situazione che non è piaciuta alla società che ospite e i suoi tifosi, così come anche a tanti appassionati del mondo del calcio in Italia.

Troppo rapido il controllo e superficiale la valutazione sbagliata, visto che lo stesso designatore Rocchi inizialmente ha parlato di un grave errore arbitrale quello di Di Bello e dei suoi colleghi in Juve Bologna.

Arbitri Serie A attaccati: Rocchi si sfoga

Non ci sta il designatore arbitri Gianluca Rocchi che si sfoga a Coverciano sul caso Juventus Bologna:

“Facciamo notizia solo quando sbagliamo ma dovrebbe accadere anche quando facciamo le cose bene, ho visto un atteggiamento verso gli arbitri che non va bene”.