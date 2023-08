Milan, addio improvviso: via negli ultimi giorni senza sostituto

Calciomercato Milan, ci sono ancora molte situazioni da risolvere per i rossoneri di Stefano Pioli che non hanno ancora completato la rosa.

I rossoneri hanno voglia di tornare a vincere trofei dopo una stagione che è stata molto complicata. La qualificazione in Champions League dovuta anhce alla penalizzazione della Juventus non ha per niente accontentato la tifoseria e la società che ha deciso di cambiare l’assetto dirigenziale per ripartire da zero. Ora il mercato del Milan ha portato già tanti nomi importanti ma nelle ultime due settimane bisognerà chiudere la squadra di Pioli con un altro paio di innesti.

Non solo acquisti ma anche qualche cessione che servirà per tenere ben saldi i conti del nuovo Milan che sta nascendo.

Calciomercato Milan, decisa una cessione improvvisa

Il Milan sta costruendo una squadra molto forte che domani esordirà in Serie A contro il Bologna al Renato Dall’Ara. Stefano Pioli è già molto soddisfatto della rosa che ha a disposizione e di come si stanno muovendo i nuovi acquisti arrivati nella sessione estiva di trasferimenti.

Ci sono, però, alcuni calciatori che possono lasciare i rossoneri nell’ultima settimana di mercato. La società sta lavorando con costanza anche alle uscite perché va sfoltita una rosa molto ampia che rischia di creare “caos” nell’arco di una lunga stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, in casa Milan potrebbe esserci una cessione improvvisa. Ci sono corteggiamenti dall’estero che possono tramutarsi in addio.

Addio al Milan, via negli ultimi giorni senza sostituto

La situazione calciomercato in casa Milan continua ad essere tenuta sotto controllo dalla società che vuole incassare da qualche altra cessione dopo Tonali. L’addio del centrocampista italiano ha dato la possibilità di lavorare in entrata in maniera intelligente ma mancano ancora dei tasselli da sistemare.

Secondo quanto riferisce milannews.it, il Milan è pronto a salutare Alexis Saelemaekers che è uscito dalle gerarchie di Stefano Pioli per la nuova stagione. A Via Aldo Rossi si attendono offerte ufficiali che possono portarlo via dai rossoneri ma al momento non ci sono ancora segnali d’addio.

Il Milan non acquisterà un nuovo esterno per sostituire Saelemaekers. È già stato ceduto Junior Messias, passato al Genoa, e sono arrivati 4 attaccanti che possono agire anche sull’esterno – Pulisic, Okafor, Chukwueze e Romero – e per la società si è gia al completo.

Saelemaekers verso l’estero: dalla Lazio solo un sondaggio

Alexis Saelemaekers lascia il Milan e dirà addio anche alla Serie A. Ha fatto qualche sondaggio la Lazio di Maurizio Sarri che, però, non ha possiblità di affondare il colpo con le richieste che fanno i rossoneri.

Per Saelemaekers ci sono interessi dalla Premier League, dalla Liga e dall’Arabia Saudita e i rossoneri sperano che nell’ultima settimana di mercato possa cedere a titolo definitivo il belga.