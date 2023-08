Infortunio grave: rovinati i piani di Mourinho e della Roma

Le ultime settimane dell’estate della Roma saranno caldissime anche a causa di un infortunio che rovina tutti i piani dei giallorossi.

La Roma sta costruendo una nuova squadra capace di poter gestire al meglio una stagione che si preannuncia estremamente complicata. La società ha promesso a Mourinho una squadra molto forte per poter vincere qualche trofeo o almeno lottare fino alla fine della stagione. Ci sono ancora delle situazioni irrisolte che vanno chiuse entro pochi giorni per poter capire quali saranno i reali obiettivi.

José Mourinho ha intenzione di vincere e di concludere la sua avventura in giallorosso con un grande trofeo e riportare la società capitolina in Champions League.

Roma, ci sono altri problemi: Mourinho è una furia

Oggi inizia il campionato della Roma di fronte al proprio pubblico. Mourinho ospiterà la Salernitana e Paulo Sousa che ha saputo già mettere in difficoltà i giallorossi. La squadra capitolina non è ancora completa ma lo Special One ha abbracciato già molti dei rinforzi che aveva chiesto alla società.

I prossimi giorni saranno decisivi per completare la rosa, nonostante le difficoltà che sono pervenute in questi giorni e che hanno cambiato certamente i piani iniziali del club giallorosso.

Per Mourinho è fondamentale abbracciare un nuovo attaccante ma ora ci sono ulteriori problemi che possono rovinare ancora una volta le idee del tecnico.

Roma, l’infortuno rovina Mourinho: la decisione

La Roma ha intenzione di andare a prendere un nuovo centravanti che possa accompagnare Andrea Belotti nell’inizio di stagione che si preannuncia estremamente importante. L’infortunio di Abraham sul finale della scorsa stagione ha messo nei guai la società che, però, non sono ancora terminati.

Ora la Roma pare aver scelto Duvan Zapata per l’attacco ma ora l’Atalanta sta ragionando sulla sua cessione. Era sul piede di partenza ma l’infortunio di El Bilal Touré che dovrà restare fuori per tantissimo tempo. Il suo ko può far cambiare idea a Gian Piero Gasperini che ha intenzione di trattenerlo per completare il suo attacco.

Mourinho è furioso anche con la sua società perché avrebbe voluto molto tempo prima un nuovo attaccante e non arrivare alla prima giornata di campionato con il solo Andrea Belotti.

Mourinho vuole un centravanti: Marcos Leonardo per gennaio

Duvan Zapata è il primo nome sulla lista di José Mourinho e della Roma per il nuovo attacco giallorosso. Ora sembra impossibile riuscire a prendere il colombiano ma ci sono nuovi nomi che possono diventare importanti.

La Roma ha messo nel mirino Marcos Leonardo del Santos ma anche questo affare sembra impossibile da chiudere in questi giorni. Tiago Pinto ha intenzione di acquistarlo a gennaio e ha già offerto 10 milioni di euro e sta chiudendo l’affare proprio in queste ore.