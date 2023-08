Terremoto in società: si dimette il presidente

Terremoto improvviso per quanto riguarda una società. Il presidente ha annunciato le dimissioni. Ecco le ultime.

Una domenica da incubo per i tifosi del club. La speranza era quella di avere un futuro roseo, ma sono cambiate moltissime cose ed ora l’incubo è destinato a diventare realtà in davvero poco tempo.

Come si legge dal comunicato ufficiale pubblicato dal club, il presidente ha rassegnato le dimissioni ed ora il futuro è assolutamente tutto da scrivere. Vedremo se si arriverà ad una fumata bianca nel passaggio di proprietà oppure ancora si continuerà con le incertezze. Nelle prossime ore sicuramente si avrà un quadro molto più chiaro.

Clamoroso: il presidente si dimette, cosa sta succedendo

E’ stata una estata assolutamente complicata per il calcio italiano e per una squadra le notizie non sono assolutamente positive. Il passo indietro da parte del presidente apre a scenari fino a questo momento non considerati e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro assolutamente più chiaro. La speranza ora è quella di poter riuscire ad avere delle buone notizie nel giro di davvero poco tempo, ma la strada è ancora tutta da scrivere e non ci resta he aspettare un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Secondo quanto riferito dalla stessa Reggina, Manuele Ilari ha rassegnato le dimissioni da presidente del club amaranto. Un passo indietro che complica (e non poco) il futuro del club calabrese. A questo punto la riammissione sembra essere davvero lontana e non è chiaro da dove gli amaranto riusciranno a partire.

La Serie D sembra essere ormai molto lontana e un quadro più chiaro lo si avrà nelle prossime settimane. Ma il futuro per la Reggina non è più roseo e quindi sarà molto complicato vedere gli amaranto nel giro di davvero poco tempo nel calcio che conta.

Ultime Reggina: il futuro è ancora tutto da scrivere

Il futuro della Reggina è ancora tutto da scrivere e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Ma il passo indietro di Manuele Ilari complica un po’ il cammino della squadra amaranto. Vedremo cosa succederà e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio il futuro del club calabrese.