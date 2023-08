Se ne va alla rivale: colpo di scena Atalanta

Trattativa ormai ad un passo dalla chiusura: l’Atalanta valuta attentamente ma arrivano conferme importanti.

Niente ripensamenti, sensazioni positive e la necessità di fare in fretta. In questa fase non c’è spazio per errori, soprattutto quando il mercato sta per chiudere ed è vietato sbagliare ogni mossa.

Lo sanno bene molti club di Serie A, impegnati in un rush finale che mai come quest’anno si preannuncia scoppiettante. Il Milan è infatti a caccia di un vice-Giroud, la Juve sonda tanti nomi per arricchire la rosa di Allegri, e anche Marotta con Pavard ha fatto il grande colpo. Si muovono tutti i top club in questa fase, e c’è chi è costretto a fare gli straordinari alla luce di una prima fase di trattative in cui qualche affare di troppo è sfumato.

In questo senso si valuta una mossa dell’Atalanta, destinata nelle prossime ore ad agitare il mercato. Le conferme sono arrivate proprio dalla voce di uno dei protagonisti per la Dea, e sono parole che troveranno nelle prossime ore riscontri con gli annunci ufficiali.

Nessuna smentita: l’Atalanta è pronta alla cessione eccellente

Quella di Gasperini è stata una estate differente dalle ultime. Niente dichiarazioni, poche parole, anche alla luce di un attacco nuovo di zecca. In più occasioni, in passato, l’allenatore ha richiamato la società ad una valutazione attenta sul reparto offensivo.

L’attesa però è finita, e gli arrivi di El Bilal Touré, Charles De Ketelaere e Gianluca Scamacca, hanno cambiato il volto all’attacco della Dea. Lecito quindi attendere qualche cessione, frenata proprio dal tecnico dopo il pesante comunicato sui tempi di recupero di Touré. Gli indugi però sono stati rotti, e Gasperini avrebbe deciso. Muriel e Zapata sono da tempo con i bagagli in mano, e il sondaggio della Roma per il possente centravanti si è ormai trasformato in una trattativa solo da chiudere.

Le parti sono vicine, e importanti conferme arrivano proprio da Gasperini. A margine del match vinto dai suoi contro il Sassuolo, l’allenatore in maniera diretta ha commentato il possibile addio di Zapata, confermando che fino a quando il centravanti è a sua disposizione e sta bene giocherà.

Gasperini ha però affermato di avere un rapporto solidissimo con entrambi gli attaccanti colombiani, e non metterà i bastoni tra le ruote in caso di eventuali cessioni. Sembra quindi scontato l’arrivo di Zapata alla Roma. Con Belotti apparso in grande forma, e l’ex Udinese a disposizione, Mourinho avrebbe due uomini di grande esperienza pronti a guidare l’attacco giallorosso.