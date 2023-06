Calciomercato Milan: svolta improvvisa, doppio colpo dagli Stati Uniti

Arrivano degli aggiornamenti di calciomercato sul Milan. Furlani e Moncada hanno deciso: doppio colpo dagli Stati Uniti.

RedBird da il via libera al doppio colpo americano. I due giocatori degli Stati Uniti sono pronti a firmare con il club rossonero. L’idea della società è quella di alzare il livello tecnico della rosa con l’arrivo di questi calciatori che hanno dalla loro la giovane età ed il talento. Ecco le ultimissime riguardo questa trattativa di calciomercato. Ci sono nuovi retroscena: ecco la mossa del club per convincere i club a cedere subito i calciatori.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan è a lavoro per rinforzare la squadra e aggiungere talento alla rosa a disposizione di Stefano Pioli. I dirigenti hanno messo nel mirino due giocatori degli Stati Uniti, un modo questo anche per valorizzare oltre oceano il brand Milan che è alla ricerca sempre di nuovi sponsor. Una mossa intelligente da parte della società che ha bloccato due dei principali talenti della Nazionale statunitense.

Calciomercato Milan: doppia accelerata, ecco chi arriva

E’ tmw a riportare la notizia relativa all’interesse del Milan nei confronti dei due calciatori degli Stati Uniti. Una trattativa che sta andando avanti già da un po’ di tempo, adesso la società ha fretta di chiudere e spera di definire il tutto già la prossima settimana.

C’è ottimismo in merito all’arrivo al Milan di Pulisic e Musah. C’è l’accordo con i due giocatori che hanno già un’intesa di massima con la società rossonera. Adesso bisognerà convincere il Chelsea e il Valencia che chiedono tanti soldi.

Il trequartista è un il primo nome nella lista di Moncada. Nella trattativa che ha portato Loftus Cheek al Milan, s’è parlato anche del calciatore che è in uscita dal Chelsea. Le parti non hanno ancora raggiunto un accordo economico. Discorso analogo per il centrocampista di proprietà del Valencia, che in passato è stato nel mirino anche dell’Inter. Il Milan gioca su più tavoli e s’è già portata avanti raggiungendo un accordo economico con entrambi i giocatori. Addirittura Pulisic sarebbe disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di venire in rossonero.

Pulisic e Musah al Milan: le ultime notizie

In questa fase il Chelsea sta lavorando per piazzare tutti i suoi esuberi. Ecco perché non è da escludere che, alla fine, il club inglese possa venire incontro al Milan e abbassare le richieste per Pulisic. Al momento la valutazione del Chelsea è di 25 milioni di euro, troppi per i rossoneri che vogliono continuare a trattare. Per quanto riguarda Musah, il Valencia spara alto e vuole 30 milioni di euro: al momento il Milan s’è fermata ai 20. Saranno settimane intense quelle riguardo questa doppia operazione ma i rossoneri sono pronti a chiudere il tutto anche perché con entrambi i giocatori c’è già un’intesa di massima.