Calciomercato: stanno prendendo Berardi, l’annuncio di Carnevali

C’è l’annuncio da parte dell’amministratore delegato del Sassuolo che ha fatto il punto della situazione su Domenico Berardi.

Ci sono delle novità riguardo il futuro di Mimmo Berardi. In questa fase di mercato il Sassuolo è impegnato a cedere i propri talenti. La telenovela Frattesi continua ad interessare numerose società italiane, intanto ecco le ultime notizie relative al futuro dell’esterno offensivo e capitano del Sassuolo che è alla ricerca di una nuova destinazione.

Presente a Rimini al Forum dedicato al calciomercato, in occasione dell’apertura estiva 2023, l’amministratore delegato del Sassuolo Carnervali è stato intercetto dai giornalisti ed ha risposto a numerose domande anche relative al futuro di Domenico Berardi. L’esterno è uno dei pezzi pregiati della rosa dei neroverdi ed è pronto a cambiare maglia in questo calciomercato.

Berardi via da Sassuolo? Le ultime notizie

Nelle ultime settimane s’è discusso tanto del futuro di Domenico Berardi. Il calciatore è stato accostato alla Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico italiano stravede per il capitano del Sassuolo ed avrebbe già manifestato il suo interesse.

La trattativa non è molto facile anche se Berardi ha aperto alla cessione. Adesso toccherà al Sassuolo decidere se e come vendere l’attaccante. Ecco l’annuncio da parte dell’amministratore delegato Carnevali, in queste settimane impegnato sul fronte Frattesi. Il dirigente non ha ancora aperto il dossier Berardi, potrebbe discutere del futuro del suo capitano nelle prossime settimane.

Intanto, arriva l’annuncio relativo all’interesse della Lazio per Berardi: ecco tutta la verità.

Berardi alla Lazio: l’annuncio di Carnevali, ecco nuovi aggiornamenti

Addirittura, qualche settimana, era uscita fuori la notizia del passaggio imminente da parte di Berardi alla Lazio. Una trattativa che, in realtà, non è ancora iniziata con il Sassuolo che non ha ricevuto alcuna offerta per il proprio capitano. A confermare questa tesi è l’amministrato delegato Carnevali.

“Ho letto anch’io della sua cessione alla Lazio. Devo dire che sono rimasto sorpreso anche perchè non ho avuti contatti. Il giocatore non è stato richiesto da nessuna società e neanche dalla Lazio. Posso dire che tutto ciò mi stupisce anche perché Berardi è tra i calciatori più importanti della nostra Serie A”.

Calciomercato: quanto costa Berardi

Situazione complessa quella riguardo Domenico Berardi. L’esterno avrebbe manifestato la sua intenzione di cambiare squadra in questo calciomercato estivo 2023. Al momento, però, come confermato anche dal Sassuolo non sono arrivate offerte concrete. Intanto, riguardo la valutazione di Berardi il club neroverde spera di incassare almeno 25-30 milioni di euro dalla cessione del suo capitano.