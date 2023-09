Ansia Milan, infortunio in nazionale: derby a forte rischio

Brutte notizie arrivano per il Milan dalle qualificazioni ai prossimi Europei di calcio. Uno dei titolari della formazione di Stefano Pioli è infatti uscito dolorante nel corso del primo tempo della partita di questa sera con la propria nazionale.

La speranza è che ovviamente non si tratti di nulla di particolarmente grave, ma l’apprensione in casa Milan è giustificata considerato il fatto che il prossimo week-end ci sarà il derby contro l’Inter.

Nelle prossime ore, a seguito di accertamenti, si capirà di più sulle condizioni del rossonero che, comunque, al momento rischia di essere uno dei grandi assenti della stracittadina.

Apprensione Milan, cambio forzato in Nazionale: le ultime

La stagione è appena incominciata ma il fantasma infortuni è tornato forte ad incombere su Milanello. Nella serata di oggi, infatti, in una partita di qualificazione per i prossimi europei, uno dei titolari del Milan è stato costretto a chiedere il cambio a causa di un infortunio che non promette essere nulla di buono.

La smorfie di dolore che hanno accompagnato il rossonero all’uscita dal campo sono un chiaro allarme rosso che Stefano Pioli non può in alcun modo snobbare in vista del derby di settimana prossima. In attesa di ulteriori aggiornamenti da parte dello staff medico della nazionale, la speranza di tutto il mondo Milan è che possa trattarsi solo di una brutta botta, ma le sensazioni sono tutt’altro che positive, ed è per questo che l’allenatore rossonero ha da che iniziare a valutare delle alternative tattiche valide per far fronte a questa, probabile a questo punto, assenza.

Questa, per Pioli, rischia di essere una beffa enorme, anche perché nonostante gli innesti del calciomercato al momento il Milan non ha ancora un sostituto pronto di Olivier Giroud. Nelle prossime ore l’attaccante del diavolo si sottoporrà ad una serie di esami che ne definiranno le condizioni, ma il derby al momento è a forte rischio.

Milan, infortunio Giroud: le condizioni

Al 26′ minuto di Francia-Irlanda si è fermato il tempo per i tifosi del Milan, visto che Olivier Giroud è uscito zoppicando per un infortunio. Nello specifico l’attaccante francese ha subito un duro colpo alla caviglia sinistra, che verrà rivalutato nelle prossime ore dallo staff medico della nazionale, che potrebbe non dare buone notizie a Stefano Pioli in vista del derby.

Le prime sensazioni lasciano pensare ad una possibile distorsione per Olivier Giroud, ma la speranza è che l’attaccante del Milan sia uscito semplicemente in via precauzionale.

Giroud in dubbio: chi titolare nel derby nell’attacco del Milan?

Le condizioni di Giroud allertano e non poco il Milan. Risulta dunque spontaneo domandarsi: chi scenderà in campo titolare nel derby contro l’Inter? In attesa di responsi da parte dello staff medico della nazionale francese, il primo pensiero va immediatamente a Noah Okafor, provato proprio al posto di Giroud nel precampionato. Occhio anche a Luka Jovic, che potrebbe scalare le gerarchie se ritenuto atleticamente pronto. La speranza del Milan, però, è che il suo numero 9 possa ovviamente scendere in campo da titolare sabato prossimo.