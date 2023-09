Zaira Nara trasparenze da urlo: il ‘vedo, non vedo’

La sensualissima conduttrice argentina, che ha anche sfoggiato un nuovo colore di capelli, manda in tilt il web con uno scatto da urlo

Quelli più maliziosi sostengono che la rinnovata campagna di ‘aggressiva’ autopromozione di Zaira Nara abbia coinciso non casualmente col forzato periodo di pausa dalle scene della sfortunata sorella Wanda. Com’è noto, è ormai diverso tempo che la moglie di Mauro Icardi è impegnata nella cura della malattia che l’ha afflitta. E sulla quale, speculazioni mediatiche a parte, regna ancora un certo riserbo.

Dunque Zaira, sempre secondo i già citati ‘complottisti’, avrebbe in qualche modo approfittato del campo libero lasciato temporaneamente dall’ingombrante figura della sorella per mostrarsi con ancor più costanza e visibilità in pubblico. Effettivamente il numero, ma soprattutto la natura, degli innumerevoli shooting che la 35enne argentina ha condiviso sui suoi profili social, è un qualcosa di mai visto prima. Da Cannes ad Ibiza, per finire con la Thailandia e col ritorno nell’amata Buenos Aires, Zaira ha invaso i social con una sensualità davvero spinta al limite.

Arrampicata sulle scogliere, o semi svestita su una barca in mare aperto, o in tenuta da ‘selvaggia’ nella vegetazione asiatica, la sudamericana ha nettamente alzato l’asticella del fascino e della malizia in un’estate che l’ha vista dominare dal punto di vista degli apprezzamenti social. L’incremento dei suoi followers – arrivati ora ad oltre 6 milioni – è lì a testimoniare la sua inarrestabile ascesa.

Bionda e trasparente: Zaira incanta sui social

Le nuove istantanee mostrate dall’avvenente presentatrice e modella albiceleste, scattate nell’àmbito di una delle tante campagne pubblicitarie che la coinvolgono, hanno letteralmente mandato in tilt il web. Oltre a riscuotere un grande consenso per via dell’effetto trasparente – il famoso ‘vedo non vedo’ della sua maglia glitterata – la bella Zaira ha fatto discutere i fans anche per il suo nuovissimo colore di capelli. Un biondo platino già visto sulla testa di…Wanda.

I più attenti non hanno mancato di far notare, sempre nell’inevitabile confronto con la conduttrice di Masterchef Argentina, che Zaira, storicamente mora, ha fatto il percorso inverso rispetto alla sorella. La quale, salita alla ribalta col capello biondo, era già passata al castano scuro nella scorsa primavera.

Che le scelte di Zaira siano direttamente collegate, o condizionate, dalla vita della sorellona, non è dato saperlo con certezza. Quello che invece sappiamo, perché evidente agli occhi di tutti, è che la sua bellezza sta conquistando fette sempre maggiori di pubblico. Che, nell’estate che si appresta a chiudere i battenti, ha avuto ampio materiale per poter apprezzare la sua sensualissima figura.