Cambiano i tempi di recupero in vista del derby: tifosi spiazzati

Manca sempre meno al derby di Milano fra Inter e Milan, e per continuare a macinare punti in classifica entrambi gli allenatori sperano ovviamente di poter avere a disposizione i loro migliori giocatori.

Al momento, da ambo le parti, si pronosticano assenze importanti, ma nelle ultime ore sarebbero a sorpresa cambiati i tempi di recupero per uno dei papabili protagonisti del derby, attualmente fermo ai box per un infortunio.

Nelle prossime ore ci saranno ulteriori accertamenti in merito a questo, anche per fare un quadro sulle reali condizioni del giocatore, ma alla notizia i tifosi non possono aver fatto altro che rimanere spiazzati.

‘Road to derby’: novità dall’infermeria, le ultime

Per la prima volta da oltre sessant’anni il derby di Milano si giocherà con Milan ed Inter entrambe capoliste in Serie A. Sabato prossimo andrà dunque in scena un evento storico, oltre che spettacolare, che ovviamente porterà le due compagini meneghine a dare il meglio di loro per staccare sulla rivale ed aggiungere altri tre fondamentali punti in classifica.

Al momento, però, questa partita rischia di perdere alcuni dei suoi protagonisti, chi per infortunio chi per squalifica. In avvicinamento al derby sia Stefano Pioli che Simone Inzaghi valuteranno l’undici titolare migliore da poter schierare in campo, nonostante tutte le assenze, col tecnico nerazzurro che potrebbe però avere qualche alternativa in più considerate le ottime notizie che sarebbero arrivate in giornata dall’infermeria della Pinetina.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, le condizioni fisiche del difensore dell’Inter Francesco Acerbi sarebbero notevolmente migliorate rispetto ad inizio stagione. L’ex Lazio sarebbe infatti prossimo al ritorno in campo, col derby che potrebbe essere un’ottima opportunità per mettere minuti importanti sulle gambe.

Derby Inter-Milan: Inzaghi recupera Acerbi

Buone notizie arrivano dall’infermeria della Pinetina per Simone Inzaghi. Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, l’allenatore dell’Inter avrebbe totalmente recuperato per il derby contro il Milan Francesco Acerbi, suo fedelissimo oltre che titolare inamovibile, sino ad oggi, della suo terzetto di difesa.

Fermo ai box per un per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra, l’ex Lazio si sarebbe presentato oggi in campo dopo aver completato il suo iter riabilitativo. Da oggi fino a sabato prossimo Acerbi avrà la possibilità di allenarsi per tornare in condizione e contendere una maglia da titolare a de Vrij per il derby, ma considerato come è andato questo inizio di stagione, Inzaghi potrebbe decidere di non rischiare l’ex Lazio e mandare nuovamente nella mischia l’olandese.

Inter e Milan, occhi puntanti sulle nazionali

Ad una settimana dal derby, gli occhi di Inter e Milan sono indubbiamente puntati sulle partite delle nazionali. Sia Simone Inzaghi che Stefano Pioli, infatti, sperano che nessuno dei loro giocatori possa farsi male nel corso di queste due settimane, anche perché sennò ci sarebbero parecchie gatte da pelare in vista di una partita che potrebbe comunque decidere le sorti di una stagione, nonostante sia abbastanza prematuro dirlo.