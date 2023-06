In queste settimane si deciderà una volta e per tutte il futuro di Marcus Thuram in questo calciomercato. Il figlio d’arte, che dal prossimo 1 di luglio sarà ufficialmente libero dal Borussia Monchengladbach, è da diverso tempo accostato a tantissime squadre, intenzionate a rinforzare il proprio reparto proprio col francese.

A quanto pare, però, stando alle ultime notizie, a partire dalla prossima stagione Marcus Thuram potrebbe giocare in Serie A, lo stesso campionato dove papà Liliam è diventato grande. Seguendo quanto narrato nel corso di queste settimane, sembrava potesse essere cosa praticamente scontata l’approdo al Milan del francese ma, secondo le ultime ricostruzioni, l’ex Gladbach ha deciso di snobbare l’offerta dei rossoneri per firmare con il club rivale, stupendo praticamente tutti.

Niente Milan per Thuram: all’ultimo una rivale fa saltare tutto

In questi giorni si è parlato tanto di come il Milan fosse vicinissimo dal chiudere l’operazione per l’arrivo in rossonero di Marcus Thuram in questo calciomercato ma, a quanto pare, nelle ultime ore ci sarebbero state alcune novità importanti che avrebbero completamente stravolto le carte in tavola.

Stando alle ultime notizie, infatti, alla corsa per il francese il Milan sarebbe stato affiancato all’ultimo da una sua rivale, che complice una mini rivoluzione estiva avrebbe individuato in Thuram il profilo ideale col quale andare a rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. Questo ha ovviamente spiazzato Moncada e Furlani, che davvero credevano di avere in pugno il giocatore che, a questo punto, ha resettato il tutto valutando al meglio tutte le proposte che gli sono giunte in queste settimane. Si è parlato con insistenza anche di Bundesliga e PSG per Thuram in queste settimane, ma ancora di più dopo quanto successo negli ultimi giorni si potrebbe -in parte- confermare che il futuro del francese sarà in Serie A, anche se non al Milan.

Stando infatti a quanto riportato da RMC Sport, i rossoneri hanno da che guardarsi bene le spalle dall’assalto a Thuram dei cugini dell’Inter, che in queste ultime ore di calciomercato avrebbero riallacciato i contatti con l’entoruage del giocatore.

Derby di Milano per Thuram: l’Inter ci riprova per il francese

Nei prossimi giorni potrebbe andare in scena l’ennesimo derby di mercato della storia fra Milan ed Inter. Questa volta il giocatore conteso fra le due società meneghine è Marcus Thuram, sui quali i rossoneri, al momento, sarebbero nettamente in vantaggio dopo gli ultimi, positivi, incontri.

Questa cosa, però, non tocca minimamente l’Inter che, anzi, stando alle ultime notizie, avrebbe riallacciato i rapporti con l’entourage del giocatore proprio in queste ore. A dirla tutta i nerazzurri sono stati i primi a seguire Thuram, nome che era leggermente andato nel dimenticatoio in questi mesi per poi tornare in auge proprio ora, visto che il francese rappresenta essere una soluzione low cost ad Edin Dzeko, sempre più promesso sposo al Fenerbahce.

Milan, hai fretta di chiudere Thuram: le armi segrete del Diavolo

Con l’inserimento -anche- dell’Inter, il Milan ha fretta di chiudere il prima possibile l’operazione Marcus Thuram. Dopo l’invitante offerta contrattuale e di progetto presentata al francese, Moncada e Furlani possono provare ora a puntare sulla loro arma segreta per convincere l’ex Gladbach a scegliere il Milan e stringere i tempi.

Stando alle ultime notizie, infatti, i due dirigenti rossoneri potrebbero chiedere ai nazionali Giroud, Theo e Maignan di parlare con Thuram per, in qualche modo, condizionarlo nella sua scelta finale.