Shaila esagerata: il costume fa fatica a contenerla

Indossa solo un bikini piccolissimo e torna a far ammattire i suoi fan, è semplicemente la bellissima Shaila Gatta.

Ormai è troppo famosa per accontentarsi di qualche centinaio di like. Se fa una cosa, la fa bene, la meravigliosa ex velina Shaila Gatta, che anche stavolta ha trovato il modo di far rischiare un coccolone ai suoi ammiratori: in bikini è davvero da perdere la testa.

E del fatto che ci sia da perderla per la sua bellezza, se ne sono accorti da tempo tantissimi telespettatori, che da quando l’hanno conosciuta non la mollano più. La splendida ballerina è davvero incredibile, con un fisico pazzesco ed un visto meraviglioso. Anche il suo sorriso fa la differenza. Insomma, non innamorarsi di lei è pressappoco impossibile.

Shaila esagerata, il costume non la contiene

Lei vuol continuare a farsi notare e veder crescere i propri numeri social, i fan non vedono l’ora che si scatti nuove foto e così ogni volta l’una fa felice gli altri. Intanto il caldo è arrivato ed anche la stupenda campana inizia ad indossare il costume, non dimenticando mai, però, di scattarsi qualche foto. Ed è così che nelle ultime settimane, infatti, la bella Shaila sta letteralmente facendo impazzire i suoi fan.

D’altra parte con delle forme come le sue, un bikini può diventare davvero pericoloso, ma non è un caso se la bellissima e simpaticissima classe ’96 è arrivata ad oggi a vantare ben 865mila follower. Di fatto, Shaila Gatta ha iniziato a farsi conoscere da giovanissima, qualcuno la ricorderà infatti, ancora all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, per poi arrivare anche a far parte dei corpi di ballo di Ciao Darwin, ma anche del Festival di Sanremo.

Qualcosina anche sul gossip. La splendida napoletana, nata ad Aversa ma cresciuta a Secondigliano, ha avuto due fidanzati ballerini, ovvero Alessandro Rizzo e Jonathan Gerlo, prima di diventare la compagna dell’ex calciatore Leonardo Blanchard, con il quale però si è lasciata da pochi mesi.

Oggi non sappiamo se sia single o meno, ma sicuramente che non ha dimenticato i propri ammiratori. Infatti, lo dicevamo poco fa, non smette di ricordare di regalare loro qualche nuova foto in costume, dove le forme del suo fisico da urlo sono ben in evidenza. Proprio come nell’ultimo post.

Infatti, alla bellissima ex velina basta un selfie per scaldare la giornata ai fan. Eccola con un bikini molto stretto, mentre si ritrova davanti allo specchio. Come al solito lei è bellissima, ma sono le forme a rubare l’attenzione. Il lato A quasi fuoriesce dal costume, mentre le gambe perfette sono davvero da mal di testa. Incredibile quanto sia sexy oggi Shaila!