Juventus, più di 100 milioni da due cessioni: Allegri già avvisato

La Juventus sta iniziando a studiare le mosse da mettere in piedi sul calciomercato e può dire addio a due nomi pregiati per più di 100 milioni.

Le cessioni in casa Juve saranno fondamentali per tenere a bada i conti e i bilanci per evitare di ricadere nelle stesse problematiche affrontate quest’anno. Il club bianconero ha intenzione di tornare ad essere grande sia in campo che fuori e vuole crescere anche dal punto di vista dela rosa. Non disputare la Champions League è sicuramente deleterio per trattenere tutti i campioni e questo aspetto fa gola alle altre big.

La cessione di almeno un paio di campioni sarà decisiva per le casse della Juventus. Cristiano Giuntoli è un maestro delle operazioni in uscita e può portare più di 100 milioni di euro.

Calciomercato Juventus: novità cessioni, vanno via in due

La Juventus è molto attiva sul calciomercato. Il club bianconero è già in moto per la formazione della rosa per la prossima stagione. La società torinese è al lavoro per cercare di migliorare la rosa da regalare a Massimiliano Allegri e ha intenzione di mettere a segno qualche colpo di grande spessore.

Prima di spendere, però, per la Juve sarà fondamentale incassare, visto che la situazione economica è stata resa complicata dalle ultime vicende extracampo che hanno vietato ai bianconeri di partecipare alla prossima Champions League.

Secondo le ultime notizie, i primi colpi di Giuntoli da nuovo direttore del calciomercato della Juventus saranno due cessioni illustri.

Juventus, Chiesa verso l’addio: servono 60 milioni

In casa Juventus c’è da tenere sotto osservazione la questione legata al futuro di Federico Chiesa. L’attaccante ex Fiorentina arriva da un periodo molto sfortunato, con l’infortunio al ginocchio che non gli ha permesso ancora di tornare al 100%. Nella passata stagione non è riuscito a mettere in mostra tutto il suo talento e ora è uno dei sacrificabili per dare manforte alle casse bianconere.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la cessione di Chiesa è argomento caldissimo alla Continassa. Il talento italiano è nel mirino del Bayern Monaco e di tanti club di Premier League, soprattutto del Newcastle, pronto a mettere sul piatto un’offerta da 60 milioni di euro.

Le prossime settimane saranno determinanti per capire come si muoverà la Juve sul mercato, con qualche colpo di primo livello che può arrivare solo perdendo un paio di pedine importanti.

Non solo Chiesa: anche Vlahovic sul mercato

La Juventus pensa alla cessione di Chiesa ma anche a quella di Dusan Vlahovic. Senza Champions League è anche difficile riuscire a trattenere tutti i campioni della rosa bianconera e in caso di offerte importanti possono partire.

Vlahovic è sul mercato, con PSG e Real Madrid in agguato. La Juventus vorrebbe trattenerlo e chiede 80 milioni di euro per cederlo: cifre che, però, potrebbero abbassarsi nelle prossime settimane.