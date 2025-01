Milan: non solo Pulisic, un altro assente contro la Juventus

Una vera tegola per il Milan. La notizia arriva dopo la vittoria, in rimonta, contro il Como, che non lascia scampo a Conceicao. Per la prossima sfida di campionato, contro la Juventus, mancheranno oltre a Pulisic anche altri protagonisti.

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo l’infermeria del Milan, che dovrà fare i conti con lo stop di Pulisic che si è infortunato nel corso della sfida di Serie A contro il Como.

Il trequartista statunitense non è l’unico, infatti anche altri giocatori sono in dubbio per la prossima partita di campionato contro la Juventus. Inoltre, è stata confermata anche l’assenza di un altro big, che non prenderà parte al match contro i bianconeri.

Ecco tutti i dettagli sugli assenti del Milan per la prossima partita di Serie A contro la Juve.

La vittoria in rimonta del Milan porta delle conseguenze per Sergio Conceicao, che nel prossimo turno dovrà giocare contro la Juventus.

Un partita, quella dell’Allianz Stadium, che si preannuncia davvero difficile visto che nei rossoneri sono previste diverse assenze.

Oltre a Pulisic e Thiaw, usciti malconci dalla sfida contro il Como, ci sarà l’assenza anche di uno dei protagonisti più attesi della partita.

Juventus-Milan: diverse assenze per i rossoneri, ecco i dettagli

Scatta la conta per Conceicao che quest’oggi ha ottenuto la prima vittoria in Serie A alla guida del Milan.

Un successo in rimonta per i rossoneri che sono riusciti a superare per 2 a 1 il Como, che ha messo in difficoltà la squadra del diavolo.

Intanto, il tecnico portoghese è già proiettato al prossimo impegno di campionato contro la Juventus. Un big match molto atteso che vedrà l’assenza di un giocatore, che non ci sarà a causa della squalifica.

Già diffidato, Alvaro Morata è stato ammonito contro il Como e salterà la partita Juventus Milan.

Milan: quali saranno le assenze contro la Juventus?

Queste, intanto, le parole di Conceicao riguardo le condizioni fisiche di Pulisic, Thiaw e anche Morata, uscito per infortunio nel corso della partita contro il Como.

“Non solo Pulisic e Thiaw, anche Morata è uscito per un fastidio muscolare. Abbiamo deciso di non rischiarlo, per questo è stato sostituito. Dobbiamo crescere anche su questo piano, stiamo studiando il piano di lavoro da fare. Per giocare con intensità bisogna essere al top fisicamente e in questo momento qualcosa ci manca. Domani valutiamo la situazione di Pulisic e Thiaw”.

A prescindere dalle condizioni fisiche, Morata comunque sarà assente contro la Juventus a casua squalifica. L’attaccante, infatti, già diffidato, è stato ammonito nel primo tempo della sfida contro il Como.