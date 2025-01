Milan, saltato Rashford: c’è un nuovo piano

Il Milan era ormai convinto di chiudere un grande acquisto in attacco come quello di Marcus Rashford ma nelle ultime ore sono cambiate le cose dopo che è saltato tutto.

Un vero colpo di scena quello che si è verificato nelle ultime ore per il Milan che sembrava aver invertito la rotta dell’entusiasmo e iniziato a viaggiare a vele spiegate. Perché dopo la vittoria della Supercoppa Italia con il nuovo arrivato in panchina Sergio Conceicao che si parlava anche di calciomercato e di un nuovo acquisto in attacco che portava il nome di Marcus Rashford.

Le cose però sono cambiate per il Milan ora visto che dopo la vittoria del trofeo nei primi giorni del 2025 è arrivata un’altra battuta d’arresto con un pareggio inaspettato contro il Cagliari in campionato. Adesso ci sono delle novità in merito a quelli che possono essere i piani di mercato.

Marcus Rashford è l’obiettivo di mercato del Milan che fa sul serio ma qualcosa sembra essere andato storto nelle ultime ore. Secondo le ultime notizie che arrivano ora potrebbe essere davvero saltato tutto in maniera inaspettata dopo che gli accordi erano ormai quasi raggiunti.

Calciomercato Milan: salta Rashford, il piano

Proprio nelle ultime settimane c’è stato il via libera definitivo dal Manchester United che ha messo fuori dal progetto il suo attaccante Marcus Rashford che ha dato l’ok al Milan per il trasferimento e preferendo i rossoneri anche ad altri club importanti tra cui il Borussia Dortmund. Ora però le cose potrebbero essere del tutto cambiate.

Nelle ultime ore è saltato il trasferimento di Okafor al Lipsia per non aver superato le visite mediche ed era un passaggio fondamentale per vedere Marcus Rashford al Milan. Ora le cose cambiano e si cerca di capire come andare avanti nelle trattative.

Le prossime ore saranno decisive per capire se Marcus Rashford possa approdare al Milan con un nuovo piano e si studia la pista del prestito secco che può essere la chiave per portare l’attaccante inglese in Italia e vestire la maglia rossonera da subito.