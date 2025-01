Niente Napoli: cambia il futuro di Danilo, arriva la svolta

Ci sono delle novità sul futuro di Danilo. Il difensore della Juventus, che è finito fuori rosa, sta riflettendo riguardo la possibilità di andare a Napoli che, per il momento, non ha ancora affondato il colpo. C’è un’altra tentazione per l’ex Manchester City, ecco tutti i dettagli.

Emergono dei nuovi retroscena di mercato che riguardano Danilo, attualmente ai margini del progetto juventino. Il calciatore brasiliano, in trattativa per la rescissione del contratto, non è così sicuro di firmare con il Napoli.

Ecco la sorpresa svelata da Sky Sport, che può cambiare gli scenari futuri per il giocatore che ha ricevuto un’altra proposta importante, ecco da quale società.

Ultime di calciomercato sul futuro del difensore brasiliano. Il club azzurro – come annunciato da Gianluca Di Marzio – è in attesa di una risposta da parte del giocatore che ha ricevuto anche un’altra offerta, da parte di un’altra società.

Sono ore decisive per quanto riguarda la scelta del giocatore che di sicuro lascerà la Juventus in questa sessione di calciomercato.

E’ tutto pronto per la separazione con l’ex capitano, che chiude in malomodo la sua esperienza in bianconero. Per Danilo è pronta una nuova avventura, in Serie A o all’estero, ecco dove.

Calciomercato: ultimissime notizie sul futuro di Danilo, rischio beffa per il Napoli

La società azzurra si sta guardando intorno, visto che su Danilo si sono fiondate altre società.

Infatti, sono arrivate 2 offerte dal Bresile con Flamengo e Santos che sono interessate a Danilo.

In attesa dell’ufficialità della rescissione contrattuale di Danilo, che nei prossimi giorni potrà firmare la risoluzione, ecco che già altre società si sono interessate all’ex Manchester City che sta valutando la possibilità di tornare in Brasile.

La situazione del calciatore della Juventus si fa sempre più intricata, ecco perché il Napoli ha iniziato a sondare il terreno per un altro calciatore che potrebbe arrivare dal Psg.

Danilo beffa il Napoli, gli azzurri sono interessati a Skriniar

Il Napoli non si dispera ed in caso di risposta negativa è pronta a prendere dal Psg Skriniar, che è un altro obiettivo di mercato di Manna che ha già chiuso per la cessione di Kvara a Parigi.

Gli azzurri attendono con fiducia la risposta del calciatore, che nei prossimi giorni dovrà firmare il suo addio dalla Juventus. Una volta risolta la situazione, chiarirà il suo futuro con il Napoli che resta in attesa per prendere Danilo a costo zero.