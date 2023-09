Milan-Verona, la decisione sul rinvio: gara a rischio, svelati i motivi

Arriva l’annuncio riguardo il rinvio della partita Milan Verona: improvvisa svolta, ecco le ultimissime sulla gara in programma a San Siro alle ore 15.

Situazione incredibile che rischia di far saltare il calcio d’inizio della partita di Serie A Milan Verona che può essere posticipata di qualche ora. Ecco tutti i dettagli riguardo i motivi che potrebbero spingere l’arbitro a rimandare la gara valida per la quinta giornata di campionato.

Ieri è iniziato il quinto turno del campionato di Serie A con Salernitana-Frosinone (1-1) e Lecce-Genoa (1-0). Nuovi anticipi sono programma quest’oggi: si doveva iniziare alle ore 15 con Milan Verona ma qualcosa è andato storto: la partita è a forte rischio. Svelati tutti i motivi.

Ultime Serie A: Milan Verona a rischio? Ecco come stanno le cose

Era atteso per le ore 15 il calcio d’inizio della sfida di Serie A Milan Empoli ma a San Siro s’è abbattuto in questi minuti un forte nubifragio che rischia di far saltare l’avvio della partita.

La partita Milan Verona si giocherà? Una gradinata s’è abbattuta a Milano pochi minuti prima del fischio d’inizio della partita, in programma per la quinta giornata di Serie A. La piaggia sta mettendo in allarme i delegati e i responsabili di San Siro: il manto erboso, infatti, non sta tenendo con la palla che in alcune zone del campo non riesce a rimbalzare bene a causa di pozzanghere che si sono create a seguito della forte pioggia.

Ecco cosa dice il regolamento riguardo il rinvio o il posticipo di una gara di Serie A: “Bisogna aspettare quarantacinque minuti prima di decretare il rinvio di una partita”. Sono ore frenetiche, si attende una decisione.

Milan-Verona, le formazioni ufficiali

Ecco, intanto, le scelte di Stefano Pioli e Marco Baroni per la sfida di Serie A tra Milan e Verona. In attesa di campire se e quando scenderanno in campo le sue squadre, si attende la decisione riguardo l’orario del calcio d’inizio della partita che fino a questo momento è confermata.

Milan: Sportiello; Thiaw, Tomori, Kjaer; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Verona: Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Duda, Hongla, Lazovic; Ngonge, Terracciano; Folorunsho. All. Baroni.

Milan-Verona quando si gioca, l’annuncio di Dazn

Nuovi aggiornamenti da parte di Dazn riguardo il possibile rinvio di Milan Verona: “Al momento la pioggia è abbastanza debole, il pallone va via veloce e schizza. Si dovrebbe giocare senza alcun tipo di problema”. Non c’è alcun pericolo di slittamento con la partita che si giocherà regolarmente. Per quanto riguarda l’orario, l’arbitro ha deciso di rinviare la partita di mezz’ora: nuovo calcio d’inizio di Milan Verona alle ore 15.25.