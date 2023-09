Roma, infortunio e tegola: svelati i tempi di recupero, l’annuncio

Aggiornamenti riguardo l’infermeria della Roma: c’è l’annuncio in merito a questo nuovo stop, ecco quante partite dovrà saltare il giocatore.

Non c’è pace per José Mourinho che è alle prese con gli infortunati. Alla lista s’è aggiunto, nelle ultime ore, un nuovo calciatore che ha riportato una lesione. Gli ultimi accertamenti hanno confermato la gravità del problema: è arrivato l’annuncio riguardo i tempi di recupero. Ecco quante partite dovrà saltare.

Un grosso problema per la Roma e Mourinho che dovrà rinunciare ad uno dei suoi uomini migliori. La notizia è stata confermata da Sky Sport che ha reso noto anche i tempi di recupero del calciatore che salterà un bel po’ di partite, fra campionato ed Europa League. Adesso toccherà allo Special One trovare le giuste contromisure su come sostituire al meglio il giocatore che, in queste prime gare, aveva fatto intravedere il suo talento. Su di lui c’erano tante aspettative anche se questi continui problemi fisici stanno creando non pochi problemi allo staff tecnico giallorosso.

Roma, infortunio serio: c’è lesione, le ultime

Non arrivano buone notizie per la Roma che dovrà rinunciare, ancora una volta, al centrocampista che durante la gara di Europa League ha riportato un infortunio muscolare. Dopo giorni di riposo, il giocatore ha effettuati degli accertamenti. Una visita strumentale che ha evidenziato la lesione di primo grado della coscia destra.

Infortunio serio per Renato Sanches che dovrà stare fermo ai box per almeno un mese. Il portoghese non è nuovo a questi tipi di problemi, anche al Psg soffriva di queste noie muscolari, ecco perché i francesi alla fine hanno deciso di cederlo in prestito alla Roma. Siamo solo a inizio stagione è il calciatore ha già avuto due infortuni simili. Toccherà allo staff medico gestire al meglio questa situazione.

Quando rientra Renato Sanches? La sensazione è che il giocatore possa tornare a giocare con la Roma entro fine ottobre. Quindi, direttamente dopo la sosta per le Nazionali, per la partita del 22 contro il Monza. Adesso Mourinho dovrà trovare delle alternative in mezzo al campo e dare fiducia a Edoard Bove che, sicuramente, avrà maggiore spazio da qui alle prossime partite.

Roma: l’avventura di Sanches non è iniziata bene

Fino a questo momento l’esperienza del centrocampista della Roma Sanches non è iniziata nel migliore dei modi visto che ha giocato soltanto ottantotto minuti con la maglia giallorossa, segnando anche un gol nel corso della goleada contro l’Empoli.