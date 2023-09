Serie A: assenza last minute, salta la sfida

Brutte notizie per un tecnico in vista della prossima Serie A. L’assenza è last minute e il giocatore salta la sfida.

Il weekend di Serie A è ormai iniziato e sono in corso tutte le valutazioni da parte dei tecnici per schierare in campo il migliore undici considerando anche i diversi impegni che ci sono in programma nei prossimi giorni.

Un club, però, deve fare i conti con una assenza last minute e il giocatore non prenderà parte alla sfida per un problema fisico. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni e la speranza naturalmente resta quella di un rientro il prima possibile dall’infortunio.

Serie A: tegola per il tecnico, niente match di campionato

L’infortunio è sicuramente importante e ‘pesante’ considerando la qualità dello stesso calciatore. Per il momento sono in corso tutte le valutazioni del caso e solo nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro. La speranza da parte del club resta sempre quella di un recupero in davvero tempi brevi per provare a regalarsi una gioia importante. Naturalmente tutto può ancora succedere e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per cercare di avere un quadro assolutamente più chiaro.

Stando alle ultime informazioni riportate da fantacalcio.it, la Fiorentina non potrà disporre di Nico Gonzalez per la sfida contro l’Udinese. Il colpo rimediato contro il Genk è importante e costringe al calciatore di non forzare per non rischiare una possibile ricaduta. Valutazioni in corso saranno fatte nelle prossime ore per capire se questo infortunio gli consentirà di essere in campo nel turno infrasettimanale oppure no.

Si tratta certamente di un forfait pesante considerando la necessità della Fiorentina di portare a casa una vittoria. Naturalmente tutto può succedere e per questo motivo non ci resta che attendere per capire se l’infortunio di Gonzalez condizionerà la patita degli uomini di Italiano.

Infortunio Gonzalez: ecco quando ritorna in campo

L’infortunio di Gonzalez, come detto, non preoccupa molto la Fiorentina visto che non è da escludere un suo rientro a disposizione già nel turno infrasettimanale. Non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine sarà realmente così oppure ci saranno dei problemi che rinvieranno questo ritorno in campo.