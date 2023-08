Miranchuk fuori rosa all’Atalanta: ne approfitta la big, si chiude

Il calciomercato è entrato nel vivo e nella fase più calda: cambia anche il futuro di Aleksej Miranchuk che può firmare per la big.

Il trequartista russo è stato uno dei protagonisti principali della cavalcata del Torino dello scorso anno e ha regalato grandi gioie a Ivan Juric e a tutto il popolo granata. Nonostante qualche noia fisica di troppo, il fantasista russo si è saputo mettere in mostra con grandi doti balistiche e ha aiutato la squadra torinese a fare il meglio possibile in tutto l’arco della stagione.

Il suo futuro, ora, può cambiare visto che con Gian Piero Gasperini all’Atalanta non troverà lo spazio che ha tanto cercato e l’innesto di calciatori di primo livello lo hanno portato in basso nelle gerarchie.

Calciomercato, Miranchuk fuori rosa all’Atalanta: le ultime

Il calciomercato estivo può portare a sorprese improvvise in tutte le big del nostro campionato che stanno provando a rinforzarsi per potersi permettere di guardare al futuro con grande entusiasmo. Sono già arrivati calciatori fortissimi in tutte le società ma gli ultimi giorni di mercato possono regalare altri colpi inaspettati per i tifosi.

Il nome di Aleksej Miranchuk può diventare, ora, un’occasione da sfruttare anche per le big del nostro campionato. Il trequartista russo non ha mai trovato lo spazio che cercava all’Atalanta e lo scorso anno si è messo in mostra con la maglia del Torino che, però, ha deciso di non riscattarlo per non disperdere troppe forze economiche su un singolo calciatore.

Il futuro di Miranchuk è un rebus: ora è fuori dai piani di Gian Piero Gasperini e l’Atalanta sta cercando una sistemazione per lui a titolo definitivo.

Miranchuk idea per la b ig di Serie A

Aleksej Miranchuk può lasciare definitivamente l’Atalanta per restare nella big di Serie A. Il fantasista russo sente di poter dare ancora molto al nostro campionato ma soprattutto di aver superato la fragilità fisica che ha caratterizzato l’intera sua esperienza italiana.

Secondo quanto riferisce championat.com, per Miranchuk potrebbero aprirsi le porte del Napoli. Il club azzurro sta cercando di completare il centrocampo con il colpo Gabri Veiga ma l’affare non è ancora chiuso. E insieme al talento spagnolo Rudi Garcia sta pensando all’innesto del russo.

In caso di cessione di Zielinski in Arabia Saudita, infatti, il Napoli potrebbe approfittare della situazione critica di Miranchuk con la maglia dell’Atalanta e portarlo in azzurro per completare il reparto centrocampisti/trequartisti.

Miranchuk al Napoli? Le cifre del possibile affare

Il nome di Miranchuk può diventare un’idea per il Napoli negli ultimi giorni di mercato. Con l’Atalanta il rapporto è ormai deteriorato e considerato il contratto in scadenza nel 2024 la sua cessione è possibile solo a titolo definitivo.

Il Napoli può approfittare della situazione di Miranchuk e prenderlo per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Il classe ’95 potrebbe rappresentare il jolly a sorpresa della società partenopea.