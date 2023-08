Serie A, cessione del club già decisa: arriva un altro fondo

La nuova stagione è ormai iniziata ma ci sono ancora dei problemi da risolvere per alcune società, ora costrette alla cessione.

I problemi economici stanno rendendo il calcio italiano molto più difficile rispetto al passato e anche per i nuovi investitori ci sono difficoltà nel riuscire a sostenere i costi e investire nel nostro calcio. Nel corso degli anni l’Italia ha assistito a nuovi ingressi nel mondo calcistico ma anche in tutto il calcio europeo, sia nei campionati principali che nelle serie minori.

Ci sono tante difficoltà economiche che le società non riescono a risolvere e stanno decidendo di avviare le pratiche per la cessione. Dopo il Covid-19 i problemi sono aumentati e tante realtà devono passare di mano.

Cessione del club di Serie A: ora è deciso

Il calcio italiano è al centro di situazioni molto particolari dal punto di vista economico che possono portare alla cessione immediata di alcune società. La posizione del club e del presidente è chiara da tempo, anche se ci sono state molte volte frasi contrarie: la volontà è quella di cedere il club per cifre adeguate.

Nel mondo del calcio dopo i primi investimenti iniziati qualche anno fa da parte di gruppi stranieri possono continuare anche in questo periodo molti cambamentki. Anche le stesse società stanno cercando compratori che possano garantire la certezza economica del futuro, per continuare nel benessere.

Le novità sul calcio italiano portano all’inserimento di nuovi investitori stranieri. Nei prossimi giorni possono aprirsi nuovi scenari importanti in Serie A e non è da escludere il cambio di proprietà.

Verona verso la cessione: le ultime sul club di Setti

La crisi economica iniziata diversi anni fa con il Covid ha creato molte difficoltà e diverse realtà sono andate in difficoltà. Tra le società che possono passare di mano e dire addio alle attuali proprietà c’è l‘Hellas Verona di Maurizio Setti.

Secondo quanto riferisce TMW entrao la fine dell’anno il Verona può cambiare proprietà. Un fondo americano aveva presentato l’offerta per acquistare il club dal presidente Setti che, però, aveva deciso di respingere l’offensiva americana e mantenere le quote del club per aumentarne i ricavi e poi pensare di cedere.

Il Verona sarà ceduto per circa 100 milioni di euro. Una quota non troppo alta ma nemmeno impossibile da accettare visto che Setti non avrebbe bisogno di vendere, soprattutto quando le plusvalenze funzionano.

A dicembre la cessione del Verona: i dettagli

Il Verona è virtualmente ceduto a un fondo americano. Ci sono alcuni passaggi formali da fare, ma l’offerta giusta è arrivata e si va verso il closing definitivo per dicembre.

Ci sono dei dettagli da limare ma già da cira un anno ci sono contatti sempre vivi tra le parti, con la situazione che appariva già delineata, salvo poi slittare.