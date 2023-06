Milan: sta firmando per 30MLN, si sblocca la trattativa

Il Milan si sta attrezzando in vista della prossima stagione. Ci sono aggiornamento sul calciomercato del club rossonero che sta provando in tutti i modi a rinforzarsi.

Decisive le prossime settimane per capire come andrà a finire per la società. Il club vuole migliorarsi e dare risposte dopo diversi addi importanti che ci sono stati.

Ora si entra nel vivo del mercato, perché si aprirà ufficialmente la finestra e ci sono diversi affari che si possono sbloccare grazie a diverse dinamiche.

Calciomercato Milan: pronto l’acquisto

Il club rossonero si prenota in vista della prossima stagione, perché ora ci sono delle novità importanti di mercato per poter chiarire quello che sarà l’obiettivo della società che vuole comunicare ai tifosi. Dopo diversi addii importanti ora il Milan è pronto a dare una svolta al proprio mercato, ci sono novità che possono essere definiti in maniera importante per i tifosi che stanno vivendo per quello che accadrà in questa finestra.

Dopo alcune partenze è inevitabile ora che il Milan dovrà fare degli acquisti e investire i milioni che sono entrati nelle casse della società. Qualcosa può cambiare in vista delle prossime settimane, perché adesso si punta a migliorare la formazione e ottenere obiettivi importanti.

Il Milan vuole a tutti i costi riscattarsi dopo la scorsa stagione appena conclusa. Dopo aver vinto lo scudetto il club crede di aver fatto un passo indietro negli ultimi mesi e per questo motivo ha rivoluzionato tutto anche in società. Arriveranno dei nuovi giocatori che possono far fare il salto di qualità sotto ogni punto di vista e uno in particolare è stato messo nel mirino.

Milan: Amrabat nel mirino post Tonali

Tanti i nomi per il centrocampo, ma il Milan è pronto ad acquistare Sofyan Amrabat dalla Fiorentina per il centrocampo. Il giocatore marocchino che allo scorso Mondiale 2022 in Qatar si è rivelato uno dei migliori del torneo è pronto a partire.

Tante società su Sofyan Amrabat in questi mesi, ma ora potrebbe chiudere proprio con il Milan in vista del prossimo anno. Il giocatore sarebbe entusiasta di giocare per un club storico come quello rossonero e anche in Champions League.

Amrabat Milan: si sblocca l’affare, il prezzo

Il Milan può sbloccare l’affare per l’acquisto di Sofyan Amrabat da un momento all’altro. Serviranno circa 30 milioni di euro, questa la richiesta che fa la società viola di Commisso. Inoltre, si aspetta che arrivi l’ok definitivo riguardo la partecipazione alla prossima Conference League che la Fiorentina può giocare a discapito della Juve se dovesse essere esclusa. Decisive le prossime ore per questo colpo.