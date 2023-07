“Il ds mi prese per il collo”: gravissime accuse sull’ex Roma, la vicenda

Vennero alle mani, l’ex giocatore del club ha svelato quanto accadde negli spogliatoi con l’ex ds della Roma.

Problemi vissuti all’interno della società, con screzi mai nascosti, ma adesso svela tutto direttamente ai microfoni dell’autorevole testata giornalistica.

Dopo anni torna a rilasciare un’intervista, proprio in questo momento di ricerca di una nuova squadra, per quelli che sono i rumors di calciomercato che continuano a riguardarlo. Breve il periodo di permanenza al club e, il giocatore, ha svelato quelli che sono i dettagli sugli screzi vissuti con la sua ex società e il ds del club nel quale ha militato.

L’ex ds della Roma sotto accusa: “Mi ha messo le mani al collo”

Parole scioccanti quelle dichiarate ai microfoni di Marca, direttamente dalla Spagna, sull’ex ds della Roma che è finito al centro delle polemiche.

Uno screzio legato al suo recente passato, ricostruito nell’intervista rilasciata in Spagna da uno dei più importanti calciatori spagnoli degli ultimi anni.

A prendere voce è infatti Isco Alarcon che ha parlato della lite con Monchi, ex ds della Roma e attuale direttore sportivo del Siviglia. Il club iberico che ha battuto proprio la Roma nell’ultima finale di Europa League e dal quale si è separato Isco di recente. Le dichiarazioni su Monchi sono forti, legate a quelle che sono state le mani messe al collo, come svelato dallo stesso trequartista spagnolo.

Isco accusa Monchi: l’intervista sull’ex ds della Roma

A parlare dell’ex ds della Roma, è dunque Isco Alarcon. Quelle che seguono, sono le parole di accusa su Monchi da parte dell’ex Real Madrid e Siviglia: “Lopetegui se ne andò dal club quando eravamo vicini alla finestra del mercato invernale, sinceramente è lì che cominciai a vedere cose un po’ strane. Per cominciare, hanno chiamato il mio agente per liquidarmi. Appena l’ho saputo, ho parlato con Monchi. Gli dissi che non sapevo cosa stesse per succedere, volevo capire che intenzioni avesse per me, sistemando poi ogni cosa senza problemi. Succede di separarsi, troviamo un punto d’incontro”.

Le mani al collo di Monchi a Isco: la ricostruzione

Isco continua con le sue parole su accusa su Monchi: “Dopo quella conversazione, il ds cominciava a dirmi che ero io a volermene andare. Tutti i giorni chiamò sia me che il mio avvocati, molestandoci praticamente. Ebbi un nuovo colloquio per capire cosa volesse dalla mia vita, perché voleva rovinarmi tutto con la risoluzione contrattuale. È la persona più bugiarda che abbia mai conosciuto, e gliel’ho detto. Ma il problema è che, quando gliel’ho detto, mi ha preso per il collo e ci hanno dovuto dividere. Dopo questo episodio, ho rotto per sempre col mondo Siviglia”.