Aubameyang torna in Serie A, c’è la svolta: accordo raggiunto

Uno dei nomi più chiacchierati di questa sessione di calciomercato in ambito europeo è quello di Pierre Emerick Aubameyang, che piace a tante grandi. Per il suo rientro in Italia arriva una svoltaimprovvisa, con tanto di via libera per la buona riuscita dell’affare.

Nell’ambito di questa sessione di mercato il nome di Pierre Emerick Aubameyang è finito sui taccuini di diversi top club. Piace da tempo, infatti, al Milan, ma il suo nome è presente in cima alla lista dei desideri anche del Marsiglia. Lui non vedrebbe male, in senso assoluto, né un ritorno in Serie A né in Ligue 1. In Italia ha il rammarico di non aver sfruttato l’occasione rossonera da ragazzo, in Francia è esploso. Adesso è arrivata una svolta per certi aspetti inattesa che può cambiare davvero tanto gli scenari quanto la situazione nel suo insieme.

Svolta nel futuro del bomber del Chelsea

Goleador nel senso più puro del termine, Aubameyang è uno di quei profili che mette d’accordo tutti gli allenatori. E’ sempre prezioso e mai banale l’apporto che sa dare alla manovra offensiva, anche per la sua capacità di agire da punta, seconda punta ed, all’occorrenza, anche sugli esterni. Oltre che per l’incredibile quantità di gol messi a segno nella sua carriera

Adesso, stando a quanto raccontato dal portale spagnolo “Todofichajes.com“, l’Atletico Madrid si sta muovendo in via ufficiale. In tal senso, ha avviato i contatti con il Chelsea per Pierre Emerick Aubameyang, che è finito ai margini del progetto dei Blues e che rappresenterebbe un innesto low cost. Sulle sue tracce c’è anche il Marsiglia, ma con il suo arrivo a Madrid i colchoneros darebbero il via libera per la cessione di Morata. Magari abbassando in maniera sensibile anche quelle che sono le sue attuali richieste. Ed in termini di fascino e di potere economico è impari la sfida tra Atletico ed OM.

Morata in Serie A, assist dall’Atletico

Adesso bisogna vedere quale sarà la squadra più lesta ad assicurarsi le prestazioni dell’ex bomber del Real Madrid, che si prepara dunque a tornare in un campionato dove ha sempre fatto bene. I tempi, in ogni caso, davanti ad un’asta di questa natura, saranno fondamentali. Bisogna accelerare per evitare che qualcuno possa riuscire a fare dei passi decisivi in largo anticipo. In una sorta di guerra di nervi tra top club italiani.