Milan, colpo alla Brahim Diaz: arriva dal Real Madrid

Colpo in prospettiva per il Milan, alla Brahim Diaz. Giovane e di prospettiva, i rossonero vicinissimi all’acquisto del classe 2005.

Dall’estero, precisamente dalla Spagna, svelano quello che è il filo diretto con il Real Madrid da parte del Milan. I rossoneri, dopo aver preso Theo Hernandez e Brahim Diaz, valorizzandoli all’interno della propria rosa, potrebbero piazzare un nuovo importante colpo dai Blancos, in ottica futura.

Dopo le delusioni vissute con De Ketelaere, questa volta il club rossonero spenderà meno per un diciottenne, ma trovando un alto livello qualitativo, per uno dei giovani di prospettiva più importanti tra i giovani calciatori del Real Madrid.

Calciomercato Milan, colpo alla Brahim Diaz: arriva subito dal Real Madrid

Dalla Spagna svelano quello che sarà il colpo del Milan, dal Real Madrid, con l’affare ormai ad un passo dalla chiusura.

I rossoneri pensano ovviamente al presente, ma si proiettano anche al futuro. Uno dei giovani più interessanti delle giovanili del Real Madrid e dell’intero panorama calcistico in Spagna, finirebbe così al Milan.

I rossoneri, che stanno operando in questo momento senza un’area dirigenziale completa considerando l’addio di Maldini e Massara, stanno comunque operando sul calciomercato. E un altro colpo dopo quelli già vissuti, è quello che porta ad Alex Jimenez, giovanissimo del Real Madrid che arriverebbe in prestito.

Mercato Milan, ecco Alex Jimenez: arriva dal Real Madrid in prestito

Sono i colleghi di Relevo a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Milan perché, il colpo è dal Real Madrid. Il giovane terzino sinistro che arriva in rossonero è Alex Jimenez che si aggregherà sicuramente alla Primavera, ma sarà a completa disposizione di Stefano Pioli, negli allenamenti di questo pre-campionato dove verrà visionato con molta attenzione.

Nelle idee del club rossonero c’è quello di portarlo presto a diventare un perno importante della Prima Squadra, nell’immediato, così da ottenere gli stessi risultati trovati da Brahim Diaz e Theo Hernandez, arrivati da giovani – anche se non giovanissimi – in rossonero, proprio dal Real.

Ultime Milan, i dettagli dell’operazione Jimenez

Alex Jimenez arriverebbe al Milan come idea da vice Theo Hernandez. Dal Real Madrid, da giovanissimo, ma potrebbe essere “promosso” nell’immediato in Prima Squadra, considerando quanto di buono ha già mostrato nelle giovanili del club delle Merengues.

Alex Jimenez arriverebbe al Milan in prestito con diritto di riscatto. I rossoneri stanno limando alcuni dettagli in tal senso e, secondo quanto riferito dalla stessa fonte, i rossoneri sarebbero vicino alla fumata bianca per averlo nel giro dei prossimi giorni già a Milano in qualità di nuovo giocatore del Milan.