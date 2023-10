Mondiali 2030, ufficiali i paesi ospitanti: si gioca in 3 continenti

C’è l’annuncio ufficiale da parte della Fifa: ecco dove si disputerà il Mondiale 2030, la competizione più importante al mondo sarà giocata in tre continenti.

Storica svolta da parte della Fifa: è arrivato quest’oggi l’annuncio ufficiale riguardo i paesi che ospiteranno i Mondiali 2030. Con questa assegnazione assistiamo ad una prima volta in cui il torneo si disputerà in tre continenti diversi. Ecco tutti i dettagli su questa decisione che è stata annunciata dalla Fifa.

Adesso è ufficiale: il Mondiale 2030 si disputerà in più paesi. Una novità rispetto alle ultime volte perché saranno ben tre continenti ad ospitare la massima manifestazione calcistica per Nazionali. Una decisione inusuale da parte della Fifa che ha deciso di sperimentare mettendo in scena un super spettacolo per celebrare al meglio il Mondiale del Centenario che ricorderà quello andato in scena per la prima volta in Uruguay nel 1930.

Mondiali 2030: storica novità, l’annuncio della Fifa

Manca solo la ratifica da parte del Congresso Fifa ma quest’oggi sono state ufficializzate le sedi per quanto riguarda i Mondiali 2030. Dopo Canada, Messico e Stati Uniti del 2026, questa volta il torneo per Nazionali più importante al mondo si disputerà in sei sedi.

Saranno tre continenti ad ospitare il Mondiale 2030: Sudamerica, Africa ed Europa. E’ questa la decisione della Fifa che ha ufficializzato quest’accordo affidando l’assegnazione a Marocco, Portogallo, Spagna, Uruguay, Paraguay e Argentina.

Questo è stato deciso oggi dalla Fifa, con la candidatura del Mediterraneo che è rimasta sola tra le pretendenti. Secondo quanto ha fatto sapere la Fifa si giocherà anche in Argentina, Uruguay e Paraguay che avranno la prima partita delle rispettive nazionali che poi voleranno verso est per stabilirsi nelle sedi a loro assegnate.

Questo per celebrare al meglio il “Mondiale del Centenario”, visto che la prima edizione fu disputata in Uruguay nel 1930. Sarà dunque il Mondiale dei tre continenti, e le 6 nazioni che ospitano le partite saranno qualificate di diritto.

Mondiali 2030: quali sono le sedi ufficiali

Per quanto riguarda gli stadi, dalla Spagna ci sono solo 3 sicuri: il Bernabeu a Madrid, il Camp Nou a Barcellona e la Cartuja a Siviglia. Si giocherà anche nei Paesi Baschi, ma non si sa se a Bilbao o a San Sebastian. In Portogallo sicuri il da Luz e l’Alvalade a Lisbona, O Dragao a Porto. In Marocco ci sono 6 città candidate: Rabat, Casablanca, Tangeri, Agadir, Marrakech e Fez.