Ribaltone in Serie A: deciso il futuro del tecnico

In Serie A il futuro di un tecnico continua a tenere banco. C’è stato un ribaltone improvviso in queste ore e la scelta è ormai fatta.

La sosta in Serie A è ormai dietro l’angolo e sono molti gli allenatori considerati ‘a rischio’ anche per questioni di divergenze con la società e per questo motivo non escludiamo delle novità nel giro di davvero poco tempo.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il futuro di un tecnico è ormai deciso e non sono attesi particolari ribaltoni in questo senso. Poi naturalmente sarà il campo ad emettere l’ultima parola e vedremo cosa succederà magari già in questo turno.

Serie A: deciso il futuro del tecnico, i dettagli

La Serie A è pronta per entrare nel vivo e, per questo motivo, non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro. Naturalmente la strada è ancora lungo e per questo motivo non è da escludere un cambio nel corso di questa stagione. Ma la strada, come detto in precedenza, sembra essere ormai segnata e, quindi, ben presto ci saranno delle novità molto importante.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, Maurizio Sarri quasi certamente continuerà ad essere l’allenatore della Lazio almeno fino al termine della stagione. Le divergenze con Lotito non mancano, ma nessuno sta pensando di cambiare. In caso di un tracollo di risultati allora potrebbe arrivare l’esonero con Tudor pronto a subentrare. Per questo motivo non ci resta che aspettare per capire meglio la situazione.

Di certo si tratta di un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo e vedremo alla fine quale sarà la scelta. La speranza è naturalmente quella di poter arrivare ad una soluzione in davvero poco tempo considerando che siamo entrati ormai nel vivo e, quindi, molto presto dovranno essere fatte tutte le valutazioni del caso.

Lazio: Sarri verso la conferma

Maurizio Sarri va verso la conferma sulla panchina della Lazio fino al termine della stagione e poi magari si deciderà di fare un cambio. Si tratta di una possibilità che la società sta valutando, ma non possiamo escludere dei cambiamenti in questo senso. Vedremo cosa succederà e se alla fine ci saranno oppure no delle novità sul futuro del tecnico biancoceleste.