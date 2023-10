Serie A: problemi in difesa per il mister, c’è un nuovo infortunio

Ultimissime notizie che arrivano dall’infermeria per il club di Serie A: c’è l’annuncio relativo allo stop del calciatore che salterà la prossima sfida di campionato.

Emergenza in difesa per la squadra italiana, che deve già fare a meno di due titolari. Questa volta un altro giocatore è uscito acciaccato nel corso dell’ultima partita. Gli accertamenti, svolta nella mattinata di oggi, non hanno dato un buon esito con il calciatore che dovrà stare fermo ai box per almeno tre settimane. Una notizia terribile per il mister, anche in vista dell’ottava giornata di campionato.

Tegola per l’allenatore che non potrà contare sul giocatore che ha subito una lesione nel corso dell’ultima partita. Adesso è vera e propria emergenza in difesa per il mister che deve fare a meno di altri due titolari, ai box sempre per infortunio. Una situazione assurda che rischia di compromettere il lavoro del tecnico che dovrà inventarsi qualcosa per sostituire al meglio il giocatore che sicuramente non sarà a disposizione per l’ottava giornata di Serie A a causa di questa lesione del retto femorale sinistro.

Comunicato ufficiale: c’è lo stop di tre settimane

Annuncio da parte del club italiano che ha reso noto i dettagli sull’infortunio del difensore che salterà la prossima gara di campionato.

C’è il comunicato da parte del Bologna che ha ufficializzato questo stop.

“La preparazione a Inter Bologna continua a Casteldebole: oggi la squadra ha svolto una seduta tecnico-tattica con partitella al termine. Terapie per Jhon Lucumi e Stefan Posch. In seguito ad un risentimento accusato nel corso della partita con l’Empoli, Victor Kristiansen è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di 3 settimane”