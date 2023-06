Mourinho, addio commovente: un messaggio da lacrimoni

Mister José Mourinho ha pubblicato un messaggio social davvero commovente: lacrime da parte anche di tantissimi tifosi per l’addio straziante

Stagione alquanto complicata per José Mourinho, che qualche giorno fa ha perso la sua prima finale europea in carriera. L’allenatore portoghese è riuscito a portare la Roma all’ultimo step dell’Europa League, una competizione che tra l’altro ha già vinto in passato.

Ma stavolta ha dovuto alzare bandiera bianca, di fronte al Siviglia guidato dal collega José Luis Mendilibar. Complice un arbitraggio alquanto rivedibile, tant’è che il direttore di gara Anthony Taylor è stato duramente critica dallo stesso Special One, il quale gliene ha dette quattro durante il post gara e pure nel garage della Puskas Arena.

Sono numerosi, infatti, gli errori del fischietto inglese (che fino alla sera del 31 maggio si era reso protagonista in positivo di un’ottima annata), praticamente tutti a discapito della compagine giallorossa. Il trainer lusitano ci teneva parecchio a questa coppa, che avrebbe permesso alla ‘Magica’ di prendere parte alla prossima edizione della Champions.

Ovviamente sperava in un esito ben differente e adesso pretende di più per restare in quel di Trigoria. L’ex Real Madrid, dall’alto della sua straordinaria carriera, chiede un contributo maggiore da parte dei Friedkin e di Tiago Pinto, sia a livello mediatico che in ambito di calciomercato. Solo così il matrimonio potrà davvero continuare ancora a lungo, altrimenti è assai probabile che si opterà per una separazione.

Oltre a Mourinho, in questi mesi ha vissuto dei momenti particolarmente difficile pure Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese, alla fine, si è convinto ad appendere definitivamente gli scarpini al chiodo, per via dei reiterati problemi fisici che lo hanno tormentato. A dir poco emozionante il suo discorso fra le mura di San Siro. D’altronde, Ibrahimovic è Ibrahimovic.

Ibrahimovic e il messaggio social di Mourinho: omaggio toccante per l’addio dello svedese

Frasi celebri a non finire, carisma inesauribile e tanta sana autoironia. Un campione assoluto, una leggenda vivente che lascia un segno indelebile anche per le generazioni future. Nel corso del suo lunghissimo ed incredibile percorso, inoltre, il fuoriclasse ex PSG ha avuto a che fare direttamente con numerose figure di spicco a livello internazionale.

Nella categoria in questione, senza dubbio, rientra pure José Mourinho. Lo Special One allenò la superstar di Malmoe all’Inter e al Manchester United e in Inghilterra i due vinsero insieme un’Europa League, una Community Shield ed una Coppa di Lega. Tra di loro il rapporto non è mai decollato (forse per via delle personalità dirompenti di entrambi), ma stima e rispetto reciproco non sono mai mancati.

Tant’è che il tecnico portoghese ha voluto rendere omaggio ad Ibrahimovic, pubblicando sul proprio profilo Instagram tre immagini che ripercorrono gli anni in cui hanno lavorato insieme, accompagnate da una lunga serie di applausi. Un mito che non tramonterà mai… Godbye Zlatan.